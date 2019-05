Morilla y Javi Izquierdo disputarán con la Selección Española sub 18 la Slovakia Cup El extremo ovetense y el portero se perderán los partidos de sus equipos esta semana, en la que el juvenil rojiblanco iniciará su andadura en la Copa del Rey I. ÁLVAREZ GIJÓN. Martes, 14 mayo 2019, 02:21

Dos perlas pulidas en Mareo con ambición de brillar a nivel internacional. Pelayo Morilla y Javi Izquierdo recibieron ayer la convocatoria de la Selección Española sub 18 para disputar la Slovakia Cup, que comenzarán el próximo lunes con un duelo contra Croacia y concluirá el 24 de mayo.

En el radar de los técnicos de la Federación Española en los últimos años, el extremo y el portero ampliarán su bagaje con el combinado nacional para poner el broche a una temporada marcada por los estrenos para ellos. El atacante, que ha recobrado protagonismo en el Sporting B desde la llegada al banquillo de Manolo Sánchez Murias, debutó con el primer equipo a las órdenes de Rubén Baraja con solo 17 años en la primera jornada del presente campeonato liguero en Segunda y el cancerbero se ha asentado en la máxima categoría juvenil en una temporada en la que ha alternado la titularidad con Joel Jiménez en la portería rojiblanca.

Ambos tienen que estar en la concentración nacional en Madrid este fin de semana, por lo que se perderán los partidos de sus equipos. Pelayo Morilla se perderá el cierre liguero del Sporting B y Javi Izquierdo no podrá estar en la eliminatoria de la Copa del Rey juvenil, que arrancará este sábado en Mareo (18 horas). El cancerbero asturiano, internacional sub 16, se estrenará a nivel internacional en categoría sub 18 como premio a una buena campaña en lo colectivo y lo individual, en la que ha tenido continuidad tanta a las órdenes de Isma Piñera como a las de Sergio Sánchez.