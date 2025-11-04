Nacho Martín, sobre el cambio de 'chip' en el Sporting: «Dentro del vestuario nos está gustando mucho lo que proponemos» Reconoce la influencia que Borja Jiménez ha tenido desde su llegada al equipo: «Su mensaje caló rápido»

Javier Barrio Gijón Martes, 4 de noviembre 2025, 14:49

«Somos un equipo muy valiente, con la mentalidad de salir a ganar todos los partidos, con independencia del rival, del estadio... Escuchamos mucho durante la semana lo de que hay que salir a ganar todos los partidos y salimos a por todas», explicó este mediodía Nacho Martín, centrocampista del Real Sporting de Gijón, en relación al cambio de 'chip' que ha experimentado el equipo, que encadena cinco partidos invicto. «Dentro del vestuario nos está gustando mucho lo que proponemos», confirmó el futbolista de Noreña.

Las palabras de Nacho Martín este martes confirmaron hasta qué punto ha calado Borja Jiménez en los jugadores. Al mediocentro, que solo fue titular con el abulense en liga frente a Las Palmas, aunque ha tenido presencia en todos los partidos, se le vio contento con la propuesta, entendiendo su situación. «Empecé jugando, creo que bien, pero luego llegaron las cinco derrotas seguidas y, si eso pasó, fue porque no dimos el nivel, yo el primero. Desde la llegada de Borja jugaron Justin y Álex (Corredera) y se ganaron tres partidos seguidos», recordó.

«Si se gana», asumió con profesionalidad, lo normal es que «no se toque nada». En todo caso, Nacho Martín, siempre regular y fiable en los partidos que ha disputado, se reconoció «muy bien». «Estoy motivado y con ganas de jugar», prometió, notando la confianza de Jiménez, quien le ha utilizado en varias posiciones, ya sea de titular o como revulsivo. Incluso como falso '9'.

«He jugado un poco más arriba de lo que llevo en el primer equipo y de lo que he jugado en toda mi vida», comentó con media sonrisa. «Me lo tomo como un aprendizaje, una oportunidad, me siento capaz de hacerlo», avisó. No pudo ocultar, eso sí, que cuando el equipo tiene el balón «a veces me siento raro por estar en posiciones en las que antes no me veía». Pero, sostuvo, volviendo sobre sus pasos, «cada vez me encuentro mejor e intento demostrar el fútbol que tengo, y así seguiré».

Por lo demás, Nacho Martín aprobó el punto conseguido ante Las Palmas, un partido que el Sporting afrontó con varias bajas, entre ellas, las de jugadores clave como Corredera, Dubasin, Otero y Gaspar. «Lo valoramos mucho. Al final era un partido difícil, un rival que está por arriba, candidato al mismo objetivo que nosotros y viendo cómo se dio el partido lo valoramos muchísimo», confirmó.

El mediocentro abrió un paréntesis para referirse de forma más concreta a la llegada de Borja Jiménez y su influencia en la escalada que ha protagonizado el Real Sporting de Gijón en el último mes. «No llevamos mucho tiempo con Borja, pero su mensaje caló rápido y creo que lo entendimos bien, aunque obviamente él piense que hay cosas que mejorar», señaló.

Algo que llamó especialmente la atención entre las peticiones que el abulense hizo a sus futbolistas es que «nos insiste en que nos miremos, nos veamos jugando, sentirnos posicionados». Al noreñense, admitió, le «gusta». «Más que jugar es entender el juego y estamos participando más que antes. Los mediocentros somos de tener el balón, de ser protagonistas y estamos contentos con eso», confesó.

Preguntado por la posibilidad de que el club incorpore un mediocentro para paliar la baja de larga duración de Loum, Nacho Martín pasó de largo. «Todos los jugadores estamos intentando entrenar lo mejor posible para tener minutos», resumió.

El Mirandés, pendiente del banquillo

Más adelante, el canterano reconoció que el equipo prepara sin certezas el partido del viernes contra el Mirandés, que todavía no tiene entrenador, se encuentra en descenso y en este inicio de temporada juega en Vitoria por las obras de Anduva. «Está un poco en el aire todo. Este miércoles empezaremos a preparar el partido y nos tenemos que centrar en nosotros», defendió, encogiéndose de hombros ante la pregunta de si el equipo 'jabato' perderá potencial en Mendizorroza.

«Creo que todos los equipos nos sentimos más fuertes de locales y supongo que ellos, también. Jugando fuera es un poco diferente, pero no sé si será mejor o peor», dijo, sabedor de la dificultad que entraña preparar un partido sin saber quién dirige al rival y con qué propuesta: «Obviamente condiciona porque, cuando tienes información, orientas más la semana hacia eso». Pero insistió, una vez más, en centrarse en su equipo.

Antes de concluir fue preguntado por la posibilidad de que Albés, candidato al banquillo del Mirandés, pueda estrenarse como rival del Sporting con el conocimiento interno que hay sobre él: «Sabemos lo que hizo aquí, pero igual luego va allí y hace algo diferente».