Nacho Méndez se despide de la temporada y reconoce que «el Sporting de Gijón merece más de lo que estamos consiguiendo dar»

«Creo que, al hacer balance, es importante ser positivo y agradecido. Me siento un auténtico privilegiado por haber disfrutado de una temporada más en mi club, con mi familia y mis amigos cerca. Se ha cumplido otro de los sueños de ese niño que llegó hace dieciséis años a Mareo, el de ponerse el brazalete de capitán del equipo de su vida. A ese niño de once años solo le queda un sueño por cumplir». Así, con una frase final que parece un guiño a su objetivo de jugar en Primera -siempre ha manifestado que le gustaría hacerlo con el Real Sporting de Gijón-, comienza la reflexión que realizó ayer en redes sociales de la temporada Nacho Méndez, canterano y capitán rojiblanco, cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio. Y si no hay un giro en los acontecimientos, muy posiblemente el futuro traerá el inicio de un nuevo capítulo en su vida deportiva fuera de Mareo tras una trayectoria pintada en rojiblanco, llegando a la cantera con 11 años y disputando, hasta el momento, 218 partidos, marcando 17 goles, con el primer equipo del Sporting.

«Gracias, en primer lugar, a mis compañeros. Juntos hemos trabajado cada día, intentando dar lo mejor de nosotros mismos, y juntos hemos sufrido, cuando los resultados fueron adversos», reconoce el luanquín, de 27 años, quien tiene palabras de agradecimiento para Rubén Albés y su equipo de trabajo, destituidos en el mes de abril tras la crisis de resultados que se inició en el final de 2024: «Gracias a Rubén y todo su cuerpo técnico por la confianza depositada desde el día uno y todo lo que he aprendido con vosotros. Aunque las cosas no hayan salido al final como nos hubiera gustado, creo de corazón que el fútbol no ha sido justo con vosotros y os lo devolverá».

A renglón seguido, el mediocentro luanquín pone en valor la llegada de Asier Garitano, que ha liderado la salvación holgada del Sporting en las últimas ocho jornadas, dándole gracias «por ayudarnos a todos a terminar de la mejor manera, para mirar con ilusión hacia una nueva temporada». Antes de concluir, Nacho Méndez tiene en su pensamiento a los trabajadores del club: «Gracias también a toda la gran familia de Mareo, técnicos, médicos, fisios y recuperadores, utilleros, personal de cocina y tantas personas más que trabajan cada día con enorme profesionalidad».

Y, por último, dedica unas cariñosas palabras al sportinguismo, agradeciendo «tanto apoyo recibido cada fin de semana, ya sea en El Molinón o en los desplazamientos, a pesar de que esta temporada hemos estado muy lejos de los objetivos exigibles para este club».

El Sporting, concluye el luanquín su reflexión, «está por encima de nosotros, los jugadores que componemos su plantilla en un momento determinado, de los cuerpos técnicos, de los sucesivos propietarios». Así, considera que el Sporting «es la ciudad, su afición, los miles de personas que sufren y, últimamente poco, disfrutan con el equipo», añadiendo a «los que van cada domingo al Templo y quienes no pueden hacerlo pero lo sienten de la misma manera que si estuvieran allí».

Por último, el capitán rojiblanco hace autocrítica por la mala temporada del equipo, que finalizó a trece puntos del sexto: «Todo eso, el club y su historia, merecen mucho más de lo que le estamos consiguiendo dar. Debemos tener la humildad de reconocerlo y, al mismo tiempo, esforzarnos al máximo para estar a la altura que esa historia nos exige».

