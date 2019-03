Sporting Nacho Méndez: «No entiendo de nombres propios, la victoria es del colectivo» El luanquín, que fue de los mejores ante el Almería, destaca el trabajo del grupo ANDRÉS MAESE Gijón Domingo, 10 marzo 2019, 12:52

Se respira cierto optimismo en Mareo, aunque con cautela. Así lo demostró esta mañana Nacho Méndez. Uno de los mejores jugadores del Sporting ante el Almería, no quiere oir hablar de su gran actuación porque «la de ayer fue una victoria del colectivo».

Antes de disfrutar de una jornada de descanso, el luanquín ya tiene la mente puesta en el Córdoba. «Vamos a ir con la humildad de saber donde estábamos», recuerda un futbolista que espera que el equipo «coja la costumbre de ganar y sumar tres puntos por inercia».

Pese a que no quiso destacar el juego de nadie en particular, al asturiano no le quedó más remedio que rendirse ante el estado de su compañero Álex Alegría: «La entrada de Álex nos da muchas cosas arriba. Está teniendo la suerte de hacer los goles. Nos da un respiro».

También tuvo buenas palabras para su compañero de fatigas en la medular. «En el doble pivote hay que buscar el equilibrio. Nos entendimos bien Cofie y yo porque nuestras características nos ayudan. Su gran trabajo me ofrece cierta libertad para general peligro», destacó.

