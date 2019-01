Sporting Nacho Méndez: «La intensidad no se negocia en el Sporting» 00:52 El jugador admite que la vuelta al trabajo «es dura», pero asume que «es lo que nos toca» ANDRÉS MAESE Gijón Miércoles, 2 enero 2019, 14:17

José Alberto ha sacado el látigo. No quiere relajaciones. Por ello exprime a sus jugadores en la vuelta al trabajo y parece que los futbolistas lo tienen ya asimilado: «Es lo que nos toca. La intensidad no se negocia y el sábado va a ser complicado, pero no podemos relajarnos».

El Zaragoza, herido por la clasificación busca confirmar su reacción con Víctor Fernández en el banquillo. «Cuando te metes en una dinámica negativa es complicado salir de abajo, pero ya ganaron el último partido. Son un equipo peligroso y van a venir con ganas de reengancharse a la Liga», afirma el centrocampista, que participó en el partidillo de entrenamiento.

La sesión duró cerca de una hora y media. «Tenemos ganas de que llegue el sábado y de volver a casa con nuestra gente», comenta el rojiblanco sobre la vuelta de la competición a Gijón. El equipo quiere ganar para que «la afición disfrute y se engancche al equipo. En las últimas semanas la afición se vuelve a identificar con lo que transmite el equipo».