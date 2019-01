Nacho Méndez: «La intensidad no se negocia» Nacho Méndez conduce el balón en Mareo. / ARNALDO GARCÍA Tras los dos primeros entrenamientos del año, el centrocampista asegura que «siempre es complicado volver al trabajo» A. MAESE GIJÓN. Jueves, 3 enero 2019, 03:30

No tiene piedad con sus futbolistas. José Alberto López no ha esperado ni un entrenamiento para apretar al máximo a la plantilla. Así lo admite Nacho Méndez, que, tras la segunda sesión de 2019 (la tercera de la semana), afirma que «la intensidad no se negocia». Cada uno de los jugadores intentan ofrecer su mejor versión en los ensayos para hacerse un hueco en una alineación que en las últimas jornadas pocas variantes ha tenido.

Tras una semana de vacaciones, los rojiblancos comenzaron a sudar el último día de 2018 y desde entonces no han descansado con la mente puesta en el próximo rival liguero: el Zaragoza. «Siempre es complicado volver a los entrenamientos», explica un Nacho Méndez que completó las tres sesiones que acumula el grupo en sus piernas. El centrocampista, salvo sorpresa, será de la partida el sábado ante el Zaragoza. La llegada de José Alberto al banquillo ha propiciado su continuidad en las alineaciones. «Ojalá el nuevo año me ofrezca el protagonismo que tuve en los últimos meses de 2018», desea el luanquín.

El equipo quiere que vuelva la competición cuanto antes, más si cabe por volver a pisar El Molinón. «Tenemos ganas de regresar a casa con nuestra gente», apunta el asturiano, que espera comenzar el año con buen pie: «No sé cómo suelen ser los inicios para el Sporting, pero, si son malos, vamos a intentar romper la estadística».

«El sábado queremos aportar nuestro granito de arena a un día tan especial»

Una de las motivaciones de la plantilla para doblegar al Zaragoza se encuentra en las gradas. «Sabemos que es un día muy especial porque vienen los Reyes Magos de Oriente y vamos a intentar aportar nuestro granito de arena», explica. La venta de entradas, con precios populares, va por buen camino. A expensas del número de abonados que acudan al estadio, parece que El Molinón presentará un buen ambiente para retomar la Liga tras las vacaciones navideñas. «Tenemos ganas de que la afición disfrute y se enganche al equipo. En las últimas semanas la afición se volvió a identificar con lo que transmite el equipo», destaca.

El mensaje transmitido por el técnico para el choque ante el Zaragoza parece haber calado en el vestuario. «No podemos relajarnos», subraya Nacho Méndez. El mediocentro avisa que no será fácil ganar al cuadro maño. Sus motivos se basan en que «ya han conseguido ganar con el nuevo entrenador (Víctor Fernández) y llegarán con ganas de continuar con los buenos resultados».