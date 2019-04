Sporting Sporting: Nacho Méndez, ingeniero dentro y fuera del campo Nacho Méndez, en los estudios de Canal 10. / ARNALDO GARCÍA Nacho Méndez exprime las horas libres para completar sus estudios | «Me gustan la física y las matemáticas, pero siempre vi el fútbol como algo prioritario en mi vida», afirma el centrocampista ANDRÉS MAESE GIJÓN. Martes, 30 abril 2019, 15:55

La jornada de reflexión comenzó ayer, tras la sesión matinal completada en Mareo, para los jugadores del Sporting. Unas horas antes de disfrutar del día de descanso concedido por José Alberto López a a sus futbolistas, Nacho Méndez visitó anoche las instalaciones de Canal 10 para repasar la actualidad rojiblanca en el programa 'Sporting Hoy'.

Pese a que hace un mes cumplió 21 años, el luanquín demuestra una madurez impropia para un chico de su edad. Quizás sea una de las consecuencias de la alta velocidad que ha cogido su carrera deportiva. «Va todo muy rápido. No he tenido tiempo ni para pensar en todo lo que me ha pasado en dos años», comenta Nacho Méndez.

En dos temporadas ha pasado de jugar en el equipo de División de Honor a ser una pieza fija en las alineaciones del primer equipo. «Mi padre me recuerda los partidos que llevo jugados, es mi 'pepito grillo' desde que soy pequeño», destaca el luanquín. Para el futbolista, su padre es una pieza fundamental porque «es muy exigente y sabe mucho de fútbol. Tengo muchas charlas con él y siempre tengo muy en cuenta sus palabras». Además, bromea con que «es muy crítico, pocas veces me ha dado una palmadita en la espalda».

Sus padres han seguido muy de cerca su evolución en el mundo del fútbol. Una trayectoria que no ha sido sencilla. «De pequeño lloraba cuando mi padre me traía a Gijón a entrenar. Yo quería jugar con mis amigos en el parque y no con niños que no conocía», recuerda. Pese a sus lágrimas, Nacho Méndez es consciente de que «estoy aquí porque siempre me ha gustado dar patadas a un balón, hay cosas peores en la vida».

Pero la vida del jugador no solo se centra en el fútbol: «Estoy cursando Ingeniería de Organización Industrial. Hice Telecomunicaciones en Gijón, pero era muy complicado compaginarlo, así que cambié para estudiar a distancia».

La ingeniería viene porque «siempre me gustaron las matemáticas y la física, pero siempre vi el fútbol como algo prioritario». Por el momento el curso va por buen camino, ya que ha aprobado las tres asignaturas que ha cursado. A finales de junio tendrá los exámenes finales. «No tengo ninguna presión para sacarlo adelante, tengo que pensar más en el fútbol, que es mi sueño, pero me sirve porque la vida va más allá de un balón», concluye un jugador que podría pasarse horas hablando de fútbol.