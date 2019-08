Nacho Méndez y Manu García, en el radar de España Sub 21 Nacho Méndez y Manu García, durante la visita a la Feria. / A. G. Los dos centrocampistas han sido incluidos en una lista de 40 jugadores y si son convocados podrían perderse el partido ante el Huesca I. ÁLVAREZ/ A. MENÉNDEZ GIJÓN. Jueves, 15 agosto 2019, 02:35

Mareo sigue recogiendo reconocimientos internacionales. Los sportinguistas Manu García y Nacho Méndez entran en el radar de la Selección Española Sub 21, que el próximo mes iniciará la defensa de su trono continental en Kazajistán.

Ambos centrocampistas, formados en la cantera rojiblanca, han sido incluidos en una primera lista de cuarenta futbolistas confeccionada por el seleccionador, Luis de La Fuente, para disputar dos partidos de la fase de grupos del 2 al 10 de septiembre contra Kazajistán y Montenegro. Entre los citados también está el exportero rojiblanco Dani Martín, ahora en el Betis, un habitual en las convocatorias y que ya formó parte de la selección que conquistó Europa en Italia, con la culminación de su quinto entorchado Sub 21. Manu García y Nacho Méndez coincidirán con futbolistas de envergadura como Dani Olmo, Carles Aleñá o Cucurella.

De la Fuente se verá obligado a recortar la lista de futbolistas antes de realizar la citación definitiva. La selección española inicia la defensa de su corona el viernes 6 de septiembre (15 horas) en Astana contra Kazajistán y volverá a competir solo cuatro días más tarde, el martes 10 de septiembre (19.45 horas) en La Nucía ante Montenegro. Ambos encuentros son clasificatorios para el Europeo de la categoría de 2021, que se disputará en Hungría y Eslovenia. Si, finalmente, Luis de la Fuente convoca a Manu García y Nacho Méndez, los futbolistas se perderían el encuentro correspondiente a la jornada cuatro de la competición en El Alcoraz ante el Huesca fijado para el 8 de septiembre.

La llamada de la selección sub 21 premia el trabajo realizado en las categorías inferiores de Mareo y destaca el crecimiento de Nacho Méndez y Manu García, dos de los principales exponentes de la talentosa generación del 98, cada vez con más peso en el primer equipo.

Ambos futbolistas, muy unidos en el plano personal, debutan en una prelista de la 'Rojita'. Dos años después de formar parte de las sesiones de entrenamientos de la Selección Sub 19, Nacho Méndez vuelve a formar parte de una convocatoria internacional. Manu García, por su parte, ha sido citado en alguna ocasión en las categorías inferiores pero, todavía, no había tenido la oportunidad de debutar con la Sub 21. El mediapunta ya expresó su deseo de formar parte de 'la Rojita'. «Formar parte de una convocatoria ya son palabras mayores, pero si puedo hacer una buena temporada y logro ir entrando en convocatorias veremos hasta dónde llegamos. Es un sueño estar en una competición como los Juegos», expresó el mediapunta en una entrevista concedida a este periódico el pasado 1 de julio.

Morilla y Javi Izquierdo

La inclusión de Nacho Méndez y Manu García no es la única noticia positiva para Mareo. Los canteranos Pelayo Morilla y Javi Izquierdo han sido citados para disputar un amistoso con España Sub 19 ante Alemania el 5 de septiembre. Ambos entran en los planes de futuro de la Federación.