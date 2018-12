«El cambio era necesario; el equipo está con otra cara y otro ambiente» Nacho Méndez dispara a portería en la sesión de ayer. / A. GARCÍA Nacho Méndez, que vio el partido ante el Tenerife en la grada con dos amigos, comenta que «pasé más nervios en la grada que cuando juego» A. MAESE GIJÓN. Lunes, 3 diciembre 2018, 02:59

No pudo participar en el último encuentro del Sporting por sanción, pero Nacho Méndez disfrutó de su equipo desde la grada de El Molinón: «Estuve viendo el encuentro con dos amigos desde la grada y pasé más nervios que cuando juego, pero merecimos ganar».

El cuadro de José Alberto sumó su segunda victoria consecutiva ante el Tenerife para volver a ganar en casa dos meses después. «Necesitábamos un cambio», comentó ayer el centrocampista una vez que concluyó el entrenamiento matinal.

Como suele ser habitual en el luanquín, su análisis de la actualidad rojiblanca fue objetivo y sincero. Con la tranquilidad que le caracteriza cuando se sienta ante los medios de comunicación, el canterano explicó que «el equipo está con otra cara y con otro ambiente. Además, la buena dinámica de resultados nos ayuda a que el día a día en Mareo sea mejor».

El vestuario respira. Lo hace después de volver a vencer para salir de la zona baja de la clasificación. «Lo que importa ahora es ganar y seguir mejorando porque podemos dar más de lo que hemos dado», afirmó el centrocampista, que analizó el juego de sus compañeros: «Los vi en la línea de Granada. Estuvieron muy intensos, fueron verticales y jugaron con mucha intensidad. A partir de su gol -el del Tenerife- apretaron, pero vi al conjunto bien».

También tuvo palabras para el gol de Uros Djurdjevic. Al igual que Babin y Diego Mariño, Nacho Méndez subrayó que «estoy acostumbrado a verlo porque le gusta hacer chilenas cuando está de espaldas a la portería rival». Además de explicar que es algo habitual en los entrenamientos, no dejó de destacar la belleza del mismo. «Es espectacular el gol, espero que le sirva para coger confianza y que siga ayudando al equipo», aseguró.

Vuelta a la competición

Tras cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas y de sufrir con sus dos amigos en El Molinón el pasado sábado, el rojiblanco tiene por delante una semana para ganarse el puesto en el once inicial. Nacho Méndez fue una de las novedades en la primera alineación de José Alberto como entrenador del primer equipo. El luanquín jugó junto a Sousa y Cofie en el centro del campo ante el Granada y su actuación fue más que destacada.

La primer oportunidad para hacerse un hueco entre los titulares será el jueves en la Copa del Rey ante el Eibar. «Vamos a Ipurúa a pasar de ronda, pero con todo el respeto del mundo hacia el rival», afirmó el luanquín. Méndez tiene claro que les toca visitar «un campo muy complicado, que quizás sea uno de los más difíciles de España».

En principio no se esperan demasiados cambios en el once inicial, aunque José Alberto ya ha demostrado que no tiene una idea fija para la Liga. Sus equipo varían en función de los rivales.