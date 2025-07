Nacho Méndez: «Siento que he sido un privilegiado por haber jugado en el Sporting de Gijón»

Mientras va en ruta, en plena jornada de descanso del 'stage' de pretemporada que el Johor está llevando a cabo en Valencia, Nacho Méndez ( ... Luanco, 1998) charla con EL COMERCIO en la primera entrevista que concede tras su salida del Sporting de Gijón. No se percibe ninguna herida en el discurso del mediocentro, capitán hasta el pasado 30 de junio, que se va «agradecido» tras dieciséis años de estancia continuada en Mareo y 218 partidos en el primer equipo. Un punto y final con viraje en su trayectoria hacia una experiencia «vital» y «deportiva», con el ambicioso objetivo de participar dentro de cuatro años en el Mundial de Clubes.

–Este sábado jugaron otro amistoso de pretemporada, esta vez contra el Levante, pero ¿qué tal su debut del miércoles con el Johor contra el Cardiff?

–Bien, contento. Estos primeros días están siendo muy buenos. Estar en España me lo hace todo más fácil en cuanto a la adaptación y me estoy encontrando bien a nivel físico. No paré de entrenar con la gente que tengo en Gijón durante casi todo el verano. Pude hacer unos 40 minutos. Competimos bien contra el Cardiff, que es un buen equipo, aunque el año pasado bajó de Championship, pero tiene un equipo potente. Competimos y empatamos al final, pero tuvimos opciones de ganar.

–¿Qué se ha encontrado en el Johor?

–Un equipo muy competitivo. Hay un grupo espectacular que me lo está haciendo todo muy fácil. El cuerpo técnico es español, lo que facilita la adaptación, aunque también lo hacen los jugadores locales, que son buenos compañeros. Hay un ambiente de trabajo muy bueno. Estoy muy contento y sorprendido.

–Juan Muñiz está con usted.

–Hablé con mucha gente cuando me surgió esta posibilidad. Llamé a Juan, por supuesto, que lo conozco. También estuve en contacto con gente a la que me había enfrentado, como Iker Undabarrena. Se vino al Johor después de subir con el Leganés a Primera. También me he encontrado aquí a un Samu Castillejo con un nivel muy alto después de pasar por todos los sitios que pasó… Es una maravilla de grupo.

–¿Y cuál es el objetivo?

–La exigencia es ganar todos los partidos, incluso en pretemporada. Eso se agradece. Con el que más hablé en el verano fue con Roque (Mesa), con el que tengo una relación espectacular del año que pasamos juntos. Me habló maravillas del Johor desde la primera llamada. Él tuvo muy mala suerte porque se lesionó nada más llegar, pero aun así me lo recomendó a ciegas. Fue una opinión importante para mí.

–¿Por qué decidió no renovar con el Sporting?

–Fue una decisión que se retrasó un poco en el tiempo por la dificultad que siempre conlleva el salir de casa después de tantos años. El sentimiento que tengo hacia el club, donde he estado muy a gusto siempre... Por supuesto, también, mi entorno personal, Luanco, con mi gente cerca. Pero salió también esta posibilidad, que se me fue comentando. Se me presentó un proyecto que, al principio, más allá de lo que había seguido a Roque, desconocía. Un proyecto muy ambicioso en Asia que quiere ser ganador, que tiene el objetivo de ir arriba a nivel internacional.

–¿Pero es una decisión que ya tenía tomada antes de la entrada en escena del Johor?

–Se fue posponiendo porque era el Sporting. Nunca es fácil. Uno siempre quiere buscar una razón que le haga cambiar de idea y quedarse. Pero en el fondo siempre tuve bastante claro que la etapa había terminado. Este último año fue de mucho desgaste y siempre dije que lo único que me quedaba por vivir era una cosa (el ascenso). Al ver que este año se nos iba escapando, se alejaba.

–¿Ya lo tenía decidido antes de que terminase la temporada?

–Sí, en el fondo creo que sí. Siempre intenté buscar alguna razón para cambiar la decisión: el sentimiento de pertenencia hacia el club, dónde vivo. Pero, al final, la tenía tomada y la tenía clara.

–¿Cuánto determina su decisión que haya un sector de El Molinón al que siente en contra?

–Nada. No creo que tenga que darle ese mínimo de importancia. Hay cosas más importantes. El más exigente conmigo soy yo y mis mayores críticos los tengo de puertas para dentro. Entiendo que la afición del Sporting es exigente, quiere que su equipo gane, que esté arriba. Y cuando no lo demuestra, entiendo esa exigencia y las criticas, mientras sean justas y proporcionadas, desde el respeto.

–¿Y el riesgo a volver a sufrir una temporada como la pasada?

–Es la incertidumbre de no saber eso. El sueño que tenía era subir con el Sporting a Primera, pero ninguno tenemos una bola de cristal para saber qué va a pasar en el futuro. Ojalá que los que se quedan, que son mis amigos, tengan la suerte de que la temporada salga como la de MAR o como en la primera parte con Rubén (Albés). Que puedan devolver al equipo donde se merece estar. Pero esa incertidumbre, ese desgaste, la exigencia de ser uno de los capitanes, llevar ese peso... Ahora estoy en un sitio donde voy a tener esa exigencia o más de ganar cada partido. Tampoco es que no la quiera, la aguanto, no es eso. Es más la incertidumbre.

–¿Lo pasó muy mal el día de los pitos contra el Albacete?

–Lógicamente se pasa mal. Pero las cosas que sufrí o llevé peor siempre fue más por mi gente, por mi entorno, que por mí. Eso va en mi profesión. Soy exigente conmigo y no me afecta. Vino por una entrevista que hice, pero ya está, no hay que darle más vueltas. Lo que le decía, más por mi familia, que estaba viendo el partido, que por mí, que entiendo que es parte de este juego.

–¿Le diría algo a la gente que le silbó?

–No, no.

–Los canteranos parece que están muchas veces en el centro del debate. ¿Algún mensaje?

–La gente tiene que ser exigente con su equipo, porque es el Sporting. Pero al mismo tiempo, los que van de rojiblanco son amigos. Lo sienten igual que ellos y, aunque cada uno lo exprese de una manera, que los cuiden (a los jugadores). Igual hay gente que no lo lleva tan bien y le afecta. Todos tenemos que remar en la misma dirección para que el club esté donde tiene que estar, que es en Primera. Y en los momentos malos, aún más.

–¿Qué le parece el equipo que está haciendo el Sporting?

–Bien. Me alegro mucho por Gelabert y por 'Duba'. Tengo muy buena relación con ambos. Hablé hace poco con los dos y me alegro mucho de sus fichajes. Sé que eran felices en Gijón y para el Sporting son dos jugadores de muchísimo nivel para la categoría. El esfuerzo que hace el club por ellos es muy positivo.

–¿A Corredera le conoce?

–No le conozco personalmente, pero ha rendido siempre en Segunda. Me gusta mucho como jugador. Espero que le vaya fenomenal. Igual que Nacho Martín, que deseo que siga dando pasos adelante. Creo que con todos ellos, junto a la continuidad de futbolistas como Otero y Gaspar, hay un equipo para competir. Espero que sean capaces de conseguir el objetivo del club. Los seguiré desde lejos, lo que los horarios me permitan (risas), pero estaré ahí sufriendo como uno más.

–Su sueño era jugar en Primera y sus agentes han estado en gestiones con clubes de la élite. ¿Ha tenido miedo al riesgo de esperar demasiado?

–No. Mi sueño, y lo reitero, era jugar con el Sporting en Primera. Siempre fue una prioridad. Espero que lo cumplan otros. Pero el mercado es el mercado. Me llegó la posibilidad del Johor ya hace tiempo. El jefe tiene un proyecto muy ambicioso en Asia, casi revolucionario dentro del continente, con Kiko Insa de director deportivo.

–¿Se refiere a Tunku Ismail, dueño del club, heredero al trono del sultanato de Johor?

–Sí. Quiere llevar al equipo a lo más alto a nivel internacional. Igual no lo valoramos desde Europa, pero para mí es una oportunidad muy grande. No hay más que ver el Mundial de Clubes y cómo ha competido el Al Hilal (Arabia Saudí), por ejemplo. Es un mercado nuevo, una experiencia vital nueva y un proyecto muy ambicioso. Quieren intentar competir dentro de cuatro años en el Mundial de Clubes.

–¿Contempló jugar en Segunda en otro equipo que no fuera el Sporting?

–No. No hubo nada. Nunca fue una posibilidad enfrentarme al Sporting. Tampoco existió. El Sporting siempre era mi prioridad.

–¿Con qué sentimiento se va?

–Agradecido y feliz por todo lo que me ha permitido vivir el Sporting, con el componente emocional de que es mi equipo, mi ciudad, con mi gente cerca. Siento de verdad que he sido un privilegiado. También me lo gané con mucho trabajo. He sido capaz de vivir muchísimas cosas en Gijón: más de doscientos partidos, que se dice pronto, más las experiencias y la gente que he conocido. Ha sido un honor.

–¿Cómo es su relación con el club?

–Espectacular. Excelente con todos los entrenadores que he tenido, con todos, con Asier, Rubén y todo su cuerpo técnico, Miguel Ángel, con el que estoy en contacto permanente, con la dirección deportiva... Con el 'presi', David (Guerra), con el club. Hemos sido sinceros, tenido una conversación fluida, de cara. Les estoy muy agradecido y espero que todo les salga fenomenal. Por supuesto, siento esa frustración por no haber podido conseguir ese ascenso y cumplir un sueño.

–¿Se ve volviendo algún día al Sporting?

–No lo sé. De mi lado siempre estará abierta esa puerta, ese deseo de volver a casa y estar cerca de toda mi gente. Pero nunca sabemos qué nos va a deparar el futuro. Ahora me abro a una experiencia vital, nueva, totalmente diferente, que también me apetece por la edad que tengo. La vida dirá si nos volveremos a encontrar.