Nacho: «Cuando perdonas, los rivales te lo hacen pagar» El rojiblanco Nacho Méndez disputa el balón con el zaragocista Igbekeme. / ARNALDO GARCÍA «Me quiero quedar en el Sporting», afirma Álex Pérez, que termina contrato esta temporada y está a siete partidos de renovar su compromiso ANDRÉS MAESE GIJÓN. Domingo, 6 enero 2019, 04:32

Llegó la primera derrota de la temporada en El Molinón y lo hizo con una de las mejores entradas del curso, con 22.106 espectadores en las gradas. «Queríamos brindar una victoria a la afición», comentó un Carmona que no escondió su decepción por haber visto cómo el Zaragoza se llevaba los tres puntos tras remontar el tanto inicial de Uros Djurdjevic.

La explicación de la derrota la tuvo Nacho Méndez. El centrocampista fue de más a menos, al igual que el equipo, y reconoció que «perdonamos muchos y, cuando perdonas, los rivales te lo hacen pagar». Se refirió el rojiblanco a las acciones de las que dispusieron tanto Djurdjevic como Blackman. También explicó los motivos que llevaron al equipo a desajustarse: «El partido se convirtió en un correcalles tras el gol del empate y después no fuimos capaces a ajustarnos bien».

Méndez fue uno de los primeros en abandonar el vestuario. Antes de tomar el camino hacia su vehículo, admitió la superioridad del Zaragoza y apuntó que «es duro perder en casa ante tu gente, pero teníamos enfrente a un rival con una plantilla confeccionada para luchar por el ascenso».

Sin tiempo que perder, los jugadores del Sporting disfrutan de una jornada de descanso antes de comenzar a pensar en el Valencia. El cuadro dirigido por Marcelino García Toral visitará el martes, a partir de las 21.30 horas, El Molinón en la ida de los octavos de final. Una oportunidad para el vestuario de superar el bache creado por la derrota de ayer. «El mes de enero viene cargado de partidos y no podemos lamentarnos porque esto no para», dijo André Geraldes.

El portugués se ha convertido en un fijo de las alineaciones de José Alberto López. «Queríamos empezar el año con una victoria, pero no pudo ser. Empezamos bien el partido y no fuimos capaces de marcar más de un gol», analizó el defensa.

No quería hacer declaraciones, pero Nick Blackman detuvo su paso en la zona mixta para ofrecer su punto de vista de lo sucedido sobre el terreno de juego. «Intentamos hacerlo de la mejor manera posible, pero fue un partido muy complicado para nosotros», aseguró el ariete en inglés. El británico todavía no se atreve con el castellano, pero se hizo entender para explicar que «no sé qué problema hay con el gol, esto son cosas que pasan en el fútbol».

No le sentó bien al atacante que se le cuestionara por su poca eficacia goleadora. Ayer gozó de dos acciones para anotar, pero no estuvo acertado ante Cristian, portero del Zaragoza. No analizó más el choque ante el cuadro maño, pero sí apuntó que el duelo ante el Valencia del martes «será una buena oportunidad para enfrentarnos a un gran rival».

También serio, como todos los rojiblancos, salió del vestuario Álex Pérez. El central cojeaba ostentosamente de su pierna derecha. «En mi vida me he roto, por lo que no sé lo que se siente», indicó el zaguero. En una de las últimas carreras del partido, el zaguero notó un pinchazo en la zona posterior de su pierna derecha y será sometido a un examen médico mañana en Mareo.

Al igual que Canella y Babin, esta temporada es la última que tiene firmada en su contrato con el Sporting, por lo que desde el pasado 1 de enero puede negociar con cualquier otro club. «Me quiero quedar en el Sporting», afirmó. «Ya lo dije en verano y sigo pensando lo mismo», añadió el central, que renovaría automáticamente su compromiso con el club si disputa siete partidos más esta campaña.

El madrileño sustituyó en el centro de la defensa a Babin, que no se recuperó a tiempo del proceso vírico.