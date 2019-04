«No necesitamos ser guapos ahora, sino prácticos» Cofie, durante un momento de la sesión de ayer. / ARNALDO GARCÍA «Cada jugador tiene sus características. En el campo soy un poco más defensivo porque el míster quiere que juegue así», observa el ghanés Cofie anticipa mañana «un partido difícil porque el Granada es un equipo fuerte, pero siempre es un placer jugar en casa» J. BARRIO GIJÓN. Jueves, 11 abril 2019, 02:03

Lanzándose al castellano, ya sin la muleta del inglés, Isaac Cofie evidenció ayer el paso al frente que ha dado este proyecto en algunos aspectos, con muchos de los extranjeros poniendo de su parte para completar su proceso de adaptación. En una intervención con preguntas y respuestas en español, el mediocentro ghanés, de 27 años, se confesó preparado para la batalla de mañana, ante el Granada, en el regreso a El Molinón. «Va a ser un partido difícil porque el Granada es un equipo muy fuerte, pero siempre es un placer jugar delante de nuestra afición», resumió contenido, con una lógica medición de cada palabra, aunque cada día va más suelto.

En la línea de sus compañeros, y del entrenador, atajó cualquier amago de debate sobre la plasticidad o no del fútbol del Sporting con un simpático recurso, bastante lapidario en el fondo, con el que esbozó una sonrisa: «En este momento no necesitamos ser guapos, lo importante es ser prácticos. Siendo prácticos jugamos para ganar». Y en el sentido de esa reflexión se vio reconocido él mismo y su fútbol, el que tanto debate generó al inicio, pero que ha terminado por revelarse como un aporte importante en el rendimiento del colectivo. «Soy un chico que da siempre el máximo, da siempre el corazón en cada partido», aseguró, tratando de espantar el protagonismo: «Cada jugador tiene sus características. En el campo soy un poquito más defensivo porque el míster quiere que juegue así».

De esta forma, poco a poco, ha ido creciendo en su especialidad, los robos de balón, complementando su enorme disciplina táctica. 116 suma a estas alturas, pese a que se sitúa duodécimo en el reparto de minutos, empujado a la grada en muchas fases de la temporada o al banquillo. «Cada jugador quiere jugar, pero al final el míster es siempre el que decide y tenemos que respetar sus decisiones. Cuando no jugaba entrenaba igualmente muy fuerte para cuando me llegase esa oportunidad», rememoraba, enfatizando en que «pienso que soy un jugador importante, como todos los demás, incluso cuando no juego».

El ghanés volvió su mirada sobre el viernes, con el Granada de visitante en El Molinón. El oponente le traía buenos recuerdos, con aquel cañonazo que descorchó el partido de la primera vuelta en Los Cármenes, decidido con el agónico tanto de Traver. «En este momento, mi objetivo es defender. Cuando llega una oportunidad pruebo a ensayar y a marcar», observó con humildad sobre la posibilidad de repetir como goleador este viernes.

Partido a partido

A su lado, también creciente, juega atornillado el luanquín Nacho Méndez, bien equilibrado por Cofie. «Nacho es un jugador de mucho talento y lo está haciendo muy bien. Lo importante es que, juegue quien juegue, cumpla con lo que demanda el míster», comentó el centrocampista de Acra. En sintonía con el resto de sus compañeros, también aprovechó la circunstancia para enviar un mensaje y rebajar la euforia del ambiente. «En este punto no podemos pensar en el 'play off', ni cometer ese error, y hay que tener el máximo respeto hacia el adversario. Necesitamos pensar en el partido a partido y eso es lo importante».

Con todo, se concedió una pequeña licencia para opinar que «lo estamos haciendo bien», pero, subrayó, «no podemos parar en este momento porque llega lo más difícil de la temporada». De ahí que instara a sus compañeros a «seguir en ese camino con mucha humildad y mucha hambre por ganar».