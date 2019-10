«Necesitamos tres victorias para engancharnos arriba» El delantero Álvaro Vázquez, caminando ayer junto a Babin, con el que trabajó al margen del grupo. / ARNALDO GARCÍA «Debemos de ser conscientes de dónde estamos», afirma Álvaro Vázquez, que considera que su mejor versión «se ve jugando» J. BARRIO GIJÓN. Viernes, 11 octubre 2019, 04:13

«No habrá ningún problema para estar (mañana)», confirmó ayer Álvaro Vázquez, sospechosa ausencia en el entrenamiento, pero participando en una sesión de descarga con Babin. Contenido en sus palabras, el delantero catalán incidió en que «nos toca jugar en El Molinón, donde tenemos que seguir siendo fuertes», pero lanzó una advertencia desde la experiencia: «No miramos a la tabla, porque es muy pronto todavía, pero debemos ser conscientes de dónde estamos. Es importante no despegarse de esa zona de arriba, logrando dos o tres victorias para engancharnos. Si no, será más difícil».

Tenía el futbolista bien fresco el curso pasado con el Zaragoza, descabalgado antes de tiempo por una mala primera parte de la temporada. Retornado al presente, Álvaro Vázquez sostuvo que «ha sido una semana normal, pero también es cierto que hemos hablado de que hay que corregir cosas y en ese aspecto el vestuario está unido». Correcto en el mensaje, el único aire reivindicativo surgió cuando se le preguntó por su mejor versión. «La mejor versión de Álvaro se ve jugando», prolongó, agradecido por la confianza de José Alberto en los dos últimos encuentros: «Me he encontrado cómodo y tengo que seguir en esa línea».

Con la baja de Manu García, el entrenador se verá obligado a reconfigurar el once titular. «Yo encantado de jugar, pero ahí decide el míster», se limitó a comentar el futbolista catalán, quien defendió la trayectoria de Djurdjevic y la suya propia ante la ausencia de goles de los atacantes, con solo un tanto del serbio que contabilizar por el momento. «Hemos hecho goles. El día que empecemos a hacerlos 'Djuka' y yo, imagínese», señaló con una sonrisa. En cualquier caso, Álvaro Vázquez quiso dejar claro que no es algo que le obsesione: «Si no tengo que meter goles para que el equipo consiga el objetivo, encantado». Y para concluir, cuando fue preguntado por su sensación entre la afición del Sporting y la del Zaragoza, señaló «estoy muy contento con la afición del Sporting».