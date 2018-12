El 'Nene' de Carriega Charla del míster a la plantilla. De izquierda a derecha, Puente, Castro, Lavandera, Miera, Herrero II, 'Tati' Valdés, Pascual, Juan Valdés, Paquito, Echevarría, Quini, Churruca, Del Riego, García Cuervo y José Manuel. El míster gallego tuvo una predilección especial por el mítico goleador, al que hizo debutar hace 50 años en el campo el Betis Sábado, 22 diciembre 2018, 01:56

Hace cincuenta años que Carriega hizo debutar a Quini, a quien el entrenador gallego consideraba su hijo deportivo. Fue en el campo del Betis. Una semana después, ante el Racing de Ferrol, en El Molinón, firmó su primer gol rojiblanco.

El Sporting había fichado a Luis Cid Pérez, conocido por Carriega, para cubrir la salida de Román Galarraga, quien en la campaña anterior había renunciado a su cargo tres jornadas antes del final porque no aguantaba las protestas de la grada. El orensano había demostrado en el Langreo un estilo en el que asumía riesgos ofensivos, que era lo que gustaba en El Molinón. Los dirigentes rojiblancos ya lo conocían de su estancia anterior en el Europa de Barcelona.

Carriega pronto echó de menos un delantero centro específico. Solo tenía a Paquito, ya que las lesiones dejaron a Solabarrieta en un segundo plano y Del Cueto no le convenía como rematador típico. Surgió el nombre de Quini, a quien Jesús Barrio había hecho un seguimiento. 'El Brujo' había sido tentado por el Oviedo, pero para el Vetusta, por lo que rechazó la propuesta. Poco después aceptó la oferta del Sporting, pero siguió cedido en el Ensidesa hasta que la insistencia de Barrio convenció a Carriega.

Tampoco fue preciso persistir en el empeño porque el míster gallego había sufrido el olfato goleador de Quini en dos partidos amistosos que se jugaban los jueves, generalmente en el desaparecido campo de Los Fresno, dado que el club de Llaranes tenía un convenio de colaboración con el Sporting, por lo que era elegido como 'sparring', lo que también servía para ver la evolución de los cedidos.

Un mes después de materializar el fichaje, Carriega reclamó a Quini, a quien solía llamar 'Nene'. Era su debilidad y se sabía que era uno de los fijos en su equipo. Con el resto de jugadores no tenía tanta confianza, ni afinidad. Incluso se mostraba exigente, con una seria disciplina. Los jugadores que no iban citados a un desplazamiento tenían prohibido salir de Gijón. Incluso sigilosamente anotaba los kilómetros de cada vehículo de los no convocados para revisarlos en el primer entrenamiento tras la vuelta. Luego daba el toque de atención, hasta que los afectados se dieron cuenta y ponían una gamuza en el cuentakilómetros cuando aparcaban su coche en los bajos de El Molinón para que no se les pudiera controlar sus recorridos del fin de semana.

Números de goleador

Carriega presumía de ser el entrenador que más confió en Quini. No era difícil para los técnicos ilusionarse con 'El Brujo' porque su eficacia goleadora se apreció desde su llegada. En su primera temporada, en cinco meses, jugó 21 partidos y marcó quince goles. Luego sería el máximo goleador en dos ocasiones en Segunda y otras cinco en Primera, lo que hoy se premia con la Bota de oro.

Entre Carriega y Quini hubo numerosas anécdotas. En los entrenamientos cruzaban apuestas, casi siempre por iniciativa del míster, a quien le gustaba recordar sus tiempos de rematador, en competencia con 'El Brujo' , para lo que ponía un dispositivo con Puente en el centro del campo y Lavandera y Churruca en las bandas. Quini ganaba casi siempre los retos, que consistía en pagar el aperitivo que organizaban tras el entrenamiento, que era muy distendido y con aspecto de diversión, ya que al goleador le encantaba rematar o jugar de portero, mientras que el míster, que había sido delantero, le agradaba volver a su época de artillero que desarrolló en el Orense, Racing de Ferrol, Oviedo, Burgos y Cartagena.

Las coincidencias entre ambos fueron esporádicas en los últimos años, sobre todo desde cuando Carriega se afincó definitivamente en Allariz. Quini asistió a la inauguración del complejo deportivo de la localidad orensana. Antes, el míster iba a verlo cada vez que el Sporting jugaba en Vigo, donde tenía vivienda. La casualidad hizo que los dos fallecieran, con un intervalo de sólo dos semanas, en el pasado febrero. A ambos se les paró el corazón. La fecha sirve para recordarlos con agradables episodios.