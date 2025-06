Nikola Maras, futbolista del Sporting de Gijón cedido por el Alavés: «El Sporting de Asier Garitano será un equipo muy competitivo y duro, sin inventos»

«Seguro que este Sporting de Gijón puede aspirar al ascenso. Me parece muy buena noticia el fichaje de Gelabert, y el de ... Dubasin. Con Otero, Gaspar... Son futbolistas muy desequilibrantes en Segunda», percibe Nikola Maras (Belgrado, 1995), que se encuentra estos días de vacaciones en Belgrado y que charla con EL COMERCIO para repasar su año en el Sporting, al que guarda un cariño especial, antes de enrolarse en la pretemporada del Alavés.

–¿Cómo ve su paso por Gijón?

–Me sentí cómodo desde el primer momento, aunque llegué casi en la jornada cuatro. Estuve muy a gusto con los compañeros, en la ciudad, con la afición, que me trató muy bien. No puedo decir otra cosa. Cuando empecé a jugar, sobre todo, sentí la grandeza del club. El Sporting es un club muy especial, grande, que se merece pelear por cosas más grandes. Estoy encantado de haberlo vivido, muy orgulloso de haber formado parte del Sporting.

–¿Hasta qué punto?

–Lo considero uno de los grandes de España. Hay clubes en Primera que quizá tengan hoy más nivel competitivo y más poderío económico, pero por estadio, afición... No me gusta decir que un club es más grande que otro, pero hay cosas en el Sporting que te dicen que es de otro nivel. Se nota grandeza. Es un club especial, muy grande. He disfrutado mucho y he jugado muchos partidos, aunque seguramente lo habría disfrutado todo más si los resultados nos hubieran acompañado.

–¿Entiende la crítica?

–Es normal que haya críticas, gente insatisfecha con el trabajo. Cuando ves las cosas con perspectiva, la realidad es que no hemos conseguido el objetivo que el club nos planteó cuando llegué y que el Sporting merece.

–¿Tiene algún diagnóstico?

–Hay muchas cosas. Hemos fallado todos: jugadores, seguramente el cuerpo técnico, la directiva... Todos. La culpa es nuestra. Es importante aprender de los errores y salir mejores y más grandes de esta situación. Hay que intentar que el Sporting luche por cosas grandes. Hay un buen ejemplo en el vecino.

–El Oviedo.

–Lo han conseguido y seguro que eso duele a los sportinguistas. Tiene que picarnos en el orgullo para hacer mejor las cosas. El Oviedo tenía una cosa importante y es que dieron continuidad a su proyecto. Mire los últimos años, siempre han estado ahí. Hace tres no entraron por poco, el año pasado se quedaron fuera en la final. Este año han dado continuidad al equipo y lo normal era que se pudiera lograr el objetivo. Me duele decirlo, pero merecido.

–Falta de líderes, plantilla corta, lesiones...

–Seguro que a nivel global se han necesitado cosas y han faltado otras. También, si llega a salir bien, todo sería perfecto y maravilloso. No creo que hayamos tenido una plantilla corta. Para mí, el problema ha sido que nos han faltado muchos jugadores importantes en momentos claves.

–¿Por ejemplo?

–No hemos podido contar con Gaspar en más de la mitad de la temporada, Otero estuvo tres o cuatro meses fuera. Jugadores desequilibrantes y que arriba nos daban un plus. Futbolistas maravillosos que tuvieron muy mala suerte. También hemos tenido problemas con las lesiones atrás, pero quizá menos. El gran lastre, para mí, es que esos jugadores de ataque que nos tenían que dar más tuvieron esos problemas. Y me da pena porque son compañeros maravillosos y lo pasaron mal. Tampoco terminamos de engancharnos y, después, nos metimos en un problema.

–La lucha por la salvación, ¿no?

–Sí. Nos juntamos e hicimos dos de los mejores partidos del año contra el Eldense y el Mirandés.

–Recibieron 54 goles en contra.

–Son números, sí, y dicen que recibimos más goles que otras temporadas. También es verdad que este año creo que los equipos, en general, hicieron más goles de lo habitual. Nosotros estuvimos en la mitad de la relación de goles recibidos, pero se marcó mucho. Hubo equipos que jugaban un fútbol muy abierto. Sufrimos a nivel defensivo, pero también demostramos solidez. De todas formas, soy de aceptar las críticas, examinar dónde hemos fallado.

–Para Garitano fue un fijo.

–Lo jugué todo menos en la penúltima jornada. Sentí que tenía confianza en mí, con una visión del fútbol que me favorece. No hablábamos mucho, pero teníamos una relación muy buena. Me criticaba un poco más (risas), pero siempre es mejor para mí y para el grupo que el entrenador me apriete. Vino en un momento crítico y supo darle respuesta. Sus números dicen mucho de él y, si me pregunta por las dos últimas jornadas, contra dos descendidos, le diré que hay que ganarlas. Hay que darle continuidad a Asier, apostar por él y hacer lo que pide.

–¿Con Albés le costó más?

–Me adapto. Me sentí muy cómodo con Albés en muchos partidos. Siempre intento tener la mejor relación con los entrenadores y hacerlo de la mejor manera. Tenía, eso sí, una visión diferente a la de Asier. No le puedo decir con quién estaba más cómodo. Siempre he dado el máximo.

–¿Cómo cree que va a jugar este Sporting?

–Creo que será un equipo muy competitivo, que sabrá lo que tiene que hacer en el campo. Competitivo, duro y que va a ir a ganar puntos. A Asier le gustan las cosas simples como entrenador, sin inventos. Es un tipo que sabe lo que quiere.

–Tiene contrato con el Alavés. ¿Por dónde pasa su futuro?

–La verdad es que estoy de vacaciones, un poco desconectado de todo. De momento, no sé nada.

–¿Y si surge la posibilidad en el futuro de volver a Gijón?

–Si surge algún día, seguro que sí. Estuve encantado en Gijón. Pero no lo sé, no tengo información. Le deseo todo lo mejor al Sporting. Tengo ahí compañeros, amigos. Esté o no esté, seguro que miraré cada partido del Sporting.

–¿Conoce a Adri Pica del Alavés?

–No hemos coincidido. He escuchado que es muy buen chaval, currante, y un proyecto de buen jugador. No ha tenido oportunidades, pero ha dado un salto grande y le puede venir bien llegar a un grande como el Sporting.

–El Sporting ha fichado a Dubasin y a Gelabert...

–¡No sabía lo de Gelabert! Son maravillosas noticias porque son dos jugadorazos. César ha dado su mejor versión con Asier (Garitano) y que el club le dé continuidad muestra qué proyecto se pretende hacer. Para mí César es un jugadorazo. Le tengo mucho cariño. Puede dar mucho al Sporting.