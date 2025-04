La noche en familia de Cristian

JAVIER BARRIO GIJÓN. Martes, 17 de diciembre 2019, 03:31 | Actualizado 10:23h. Comenta Compartir

«Si no sucede nada, mañana -por hoy- vamos a estar toda la familia en la grada del Ruta de la Plata como clavos», anticipaba ayer tajante Ana González, madre de Cristian Salvador. Zamora está revolucionada por la vuelta de su hijo pródigo. Casi doce años de su vida los pasó el centrocampista en el equipo que esta noche (Ruta de la Plata, 20.30 horas) ejerce de anfitrión en el debut copero del Sporting. «Yo no voy a poder verlo, pero me he prometido ir este año a Gijón para estar en la grada en un partido suyo», subraya Toño Pérez Contreras, su primer entrenador y una persona muy influyente para Cristian. «¿Con quién voy? Con el Sporting, claro. A ver si tiran para arriba», comenta con guasa.

Posiblemente como defensa, Cristian jugará por segunda vez contra el Zamora desde que se marchara a Sestao en el verano de 2015. Aunque esta vez será distinto. Ese único precedente fue con el filial en la Copa Federación. Y hoy compite con el primer equipo del Sporting después de que hace algo más de cuatro años se fuera de casa a probar suerte. Aquel resultó un cambio complicado y definitivo para el despegue del futbolista, que había descendido con el Zamora a Tercera tras perder en la última jornada con la Cultural en el Ruta de la Plata. Su llanto, mordiendo la camiseta de su equipo con rabia al final de ese partido, reveló el dolor de la derrota. «Lo pasó muy mal. Estuvo una semana y pico sin salir de casa», recordaba su madre. «Es un chico con mucho sentimiento. En ese descenso no paraba de llorar», ratificaba Balta Sánchez, su entrenador entonces.

Su casa en Zamora está a cinco minutos escasos del Ruta de la Plata, donde debutó como local con apenas 17 años, en Segunda B, de la mano del asturiano Roberto Aguirre. «Ya andaba por el pasillo de casa con el balón cuando era muy pequeño», enfatizaba Ana González. De casta le venía al galgo. Su padre, Ángel Francisco Salvador, jugó de forma más amateur para distintos equipos de la región. Fue finalmente en el Zacomfi, un modesto club de fútbol base de Zamora, donde empezó. «Estuve 37 años entrenando. Hay niños que te marcan y otros que no. Cristian lo hizo porque era un niño especial. Se lo tomaba muy en serio», subrayaba Toño Pérez. «Tendría tres años cuando empezó y estuvo hasta infantiles con nosotros. Luego ya se fue al Zamora. Era muy 'menudico', pero muy vivo y listo. Jugaba de delantero. Tenía un gen competitivo tremendo. No le veías llorar nunca por nada», ampliaba.

Repartió aquellos años entre el fútbol y el tenis, que también le trajo de cabeza. Hasta que la subida de Roberto Aguirre, uno de sus principales mentores, le orientó definitivamente hacia el fútbol. «Ya se intuía que podía llegar a profesional. Ahora, el límite lo pondrá él en su carrera», observaba recientemente el exentrenador del Lealtad, equipo con el que estuvo a prueba unos días antes de firmar por el Sporting y de terminar su año con el Sestao River. Al País Vasco salió tras aquel descenso del Zamora, muy a su pesar, en consenso con su familia. «Con el equipo en Tercera, si quería dedicarse a esto, tenía que apostar por ello», recordaban ayer. Hizo uso de una cláusula de su contrato que le liberaba en caso de descenso. Puso dirección a Sestao.

Un bar cerrado por fútbol

Un año después, seleccionado por Manolo Sánchez Murias, quien le había visto varias veces en el Ruta de la Plata, se presentaba como un desconocido en Mareo. Y cuatro años más tarde disputará su partido más familiar, buscando el pase de ronda del Sporting, como un jugador profesional hecho y derecho. «En casa no hay ninguna duda. Soy socia del Zamora, pero mañana -por hoy- voy a ir con mi hijo», recalcaba su orgullosa madre, que regenta un bar en la ciudad. Huelga decir que hoy permanecerá cerrado a cal y canto durante el paso del Sporting por la ciudad. Cerrado por Cristian.