Sporting Sporting | Djurdjevic: «Mis números no son malos, pero me faltaron goles» Uros Djurdjevic. / LUIS SANTIAGO «Quiero seguir en el Sporting porque me gusta el club y la ciudad. Esta afición se merece un ascenso a Primera», afirma Uros Djurdjevic ANDRÉS MAESE GIJÓN. Lunes, 10 junio 2019, 02:46

Mareo amaneció ayer con un tono gris. El cielo amenazaba lluvia cuando algunos de los jugadores del Sporting acudieron a las instalaciones para cerrar la temporada que deportivamente concluyó un día antes en El Molinón. Solo una aficionada aguardaba a los futbolistas para intentar conseguir una camiseta de recuerdo. No obtuvo recompensa.

Babin fue uno de los más madrugadores. A la once de la mañana ya había abandonado las instalaciones. Tras él, Carmona, Cristian Salvador, Carlos Cordero, Juan Rodríguez, Álex Pérez y Uros Djurdjevic recogieron sus enseres del vestuario. El serbio, que mañana pondrá rumbo a su país natal para iniciar las vacaciones, analizó lo que ha sido «una difícil temporada» .

El delantero rojiblanco aprovechó para hacer autocrítica. Sobre todo por su primera parte de la temporada, en la que considera que «me faltó adaptación». Su arranque en Gijón no estuvo a la altura de las expectativas, pero, tras el ecuador de la competición, alcanzó la cifra de once goles. «Los números no son malos, pero me faltaron goles», destacó a las puertas de las oficinas de Mareo. Y añadió que «no fue sencillo, pero cuando me amoldé estuve bien».

El reloj marcaba las 12.30 horas cuando el máximo artillero del equipo abandonó las instalaciones. Una hora antes lo había hecho Babin. Para Djurdjevic es una gran noticia que el francés haya firmado su renovación con el Sporting: «Que se quede es muy bueno porque es un futbolista con experiencia. Se necesita este tipo de jugadores en Segunda».

El delantero destacó el papel del central, pero también el de los jugadores de la cantera. «Pedro, Gragera y Carlos son buenos jugadores. Con ellos y algunos fichajes creo que haremos una buena temporada», hizo hincapié.

En cuanto a su futuro, no dejó ninguna duda. «Quiero seguir en el Sporting. Me gusta el club, la ciudad y quiero ascender porque la afición se lo merece», concluyó.