«Nunca tuve dudas de que los resultados terminarían llegando» Los rojiblancos realizan un ejercicio de calentamiento en el inicio del entrenamiento a puerta cerrada de ayer. / ARNALDO GARCÍA José Alberto se muestra orgulloso de sus futbolistas y recuerda que «hace poco nadie pensaba que nos íbamos a recuperar» A. MAESE GIJÓN. Viernes, 5 abril 2019, 03:29

Unas horas antes de viajar con el equipo hacia Tenerife, José Alberto López destacó el trabajo de todos y cada uno de los futbolistas que forman la primera plantilla del Sporting. Lo hizo antes de que comiencen los diez últimos partidos de la Liga. Esos que, según los entrenadores, son claves para determinar el devenir de los clubes: «Marcan los objetivos y nosotros llegamos en nuestro mejor momento y con un nivel de confianza muy alto».

El buen momento al que hizo referencia el técnico rojiblanco se pondrá a prueba esta noche en el Heliodoro Rodríguez López. El Tenerife espera a un rival reforzado anímicamente por los últimos resultados. «Hace poco tiempo nadie pensaba que el equipo iba a recuperarse y ahí estamos. Ahora sacamos la cabeza», recordó el preparador, que ayer se mostró orgulloso de los suyos.

«Siempre confié en el grupo que tenemos. Lo diré siempre que me encuentre con fuerzas. No tenía ninguna duda de que los resultados terminarían llegando», recalcó José Alberto. El míster no es un hombre al que le guste referirse a nombres propios, pero ayer no tuvo más remedio. Principalmente por la ausencia de Lod en la convocatoria y por el regreso de Nick Blackman.

«A Blackman le ha llegado su hora, es un delantero con una calidad contrastada» «Carmona no viaja porque no se ha recuperado a tiempo de su lesión»

Del finlandés, que ante el Málaga estrelló una falta en el palo y del que siempre destacó su gran calidad, comentó que «cada partido es diferente y elegimos a los 18 que consideramos mejores para ganar al Tenerife. Hay mucha competencia y es difícil entrar en el once y en las convocatorias. Así se demuestra con un jugador como Robin que se queda fuera de la lista». No entró en más detalles.

Diferente fue cuando se detuvo a analizar a un hombre que no ha estado a la altura en toda la Liga. Prueba de ello es que se ha perdido la gran parte de las jornadas por lesión o por decisión técnica: «A Blackman le ha llegado su hora». Fue uno de los titulares de su rueda de prensa. «Lleva dos semanas entrenándose a un gran nivel. He hablado con él y se encuentra bien», continuó el ovetense, que también le dejó un recado al británico. «Es un hombre con calidad contrastada, pero necesita continuidad en el día a día», apuntó.

También repasó de soslayo la situación de Carlos Carmona. Pese a que el mallorquín trabajó con normalidad, el entrenador informó que «no se ha recuperado a tiempo de su lesión». Por lo tanto, se espera a que el extremo pueda estar disponible para la visita del Granada la próxima semana.

Por otro lado, su mensaje sobre el 'play off' no varió respecto a las últimas semanas. El equipo sigue pensando en que, si las miras van más allá del fin de semana, se estrellarán. «No vale para nada pensar en la distancia que hay con el 'play off' porque nos distraeríamos», señaló José Alberto.

Pese a que no quiso dar pistas sobre la alineación, no realizará demasiados cambios. La única duda se encuentra en la medular: «Tanto Cofie como Cristian tienen opciones de jugar». Parece que el ghanés recuperará su sitio en el once.