Sporting | José Alberto: «Mi objetivo número uno es ver El Molinón lleno cada quince días»

José Alberto: «Mi objetivo número uno es ver El Molinón lleno cada quince días»
José Alberto López
Entrenador del Sporting
«Un club como el Sporting, y más en Segunda División, tiene que aspirar siempre a lo máximo»
JAVIER BARRIO
GIJÓN. Domingo, 16 junio 2019, 03:30

«Es importante que la gente que esté en este Sporting tenga un grado de implicación y compromiso del 200 por ciento. El que no piense así, sea quien sea, mejor que no esté aquí». Aviso para navegantes. José Alberto López (Oviedo, 1982) camina por los pasillos de El Molinón antes de su primer entrevista tras el final de la temporada, concedida en exclusiva a EL COMERCIO, y mira al futuro con «ilusión». Al pasado, con disgusto. A este lo combate con su filosofía de vida: «Siempre hay otro partido. No me paro a disfrutar mucho de las victorias, ni tampoco a darme cañonazos cuando las cosas van mal».

-¿Llegó a temer por su puesto?

-La duración de mi contrato era por lo que restaba de temporada y la que viene. En ningún momento tuve dudas, ni las percibí. Ni de Javier (Fernández), ni del consejo, ni de Miguel (Torrecilla). Ellos me muestran su confianza día a día. Está claro que el final de temporada, por situación, resultados y juego, probablemente a la persona que más daño haya hecho sea a mí. De ahí que se haya generado debate, pero en ningún momento noté dudas por parte de nadie. Tampoco tenían que darme un voto de confianza. Ya me lo dieron cuando me hicieron el contrato. La confianza se demuestra andando y con hechos. No me he sentido en duda.

-¿El objetivo será el ascenso?

-El objetivo será el máximo al que podamos aspirar. Y el mío, sacar el máximo rendimiento a la plantilla que tengamos. Pero entiendo que un club como el Sporting, y más en Segunda, siempre tiene que aspirar a lo máximo de la categoría.

-¿Cómo va a jugar este Sporting?

-En función de los jugadores que tengamos elegiremos un sistema tipo con variantes, pero hasta que la plantilla no esté cerrada no se va a determinar. ¿El juego que me gusta? Quiero trasladar al primer equipo lo que se ha visto en mi trayectoria en el fútbol base y el filial. Un equipo que no especule en función del rival que tenga delante, que busque portería rival y que tenga un equilibrio entre defensa y ataque. Una de las cosas que al equipo le ha faltado es anotación. Veo la diferencia de goles de equipos que se han metido en 'play off' o están peleando por él. Todos tienen de más 15 para arriba. Nosotros nos hemos quedado lejos. Nos ha faltado esa diferencia de 10 goles. Son muchos puntos. Nos habría dado para estar.

-Pocos goles de segunda línea, ¿no?

-Al final, los goles los pueden marcar tres jugadores o se puede hacer de forma más repartida. Sí, ha faltado aportación ofensiva de la gente de banda y de segunda línea. Incluso de los volantes, cuando jugábamos con 4-3-3, o de algún mediocentro, en situaciones de tiros de media distancia. Es así. Han faltado goles de segunda línea.

-¿Cuántos fichajes ha pedido?

-No he pedido un número. Saben la carencia que hay en la defensa. Más o menos, en función de las salidas que pueda haber, se verá. Mirando también, eso sí, qué tenemos en casa.

-Pero no será un número alto.

-Lo que he trasladado a Miguel (Torrecilla) y a Javier (Fernández) ha sido tener una plantilla corta. 21, 22 ó 23 jugadores como máximo, esto si tenemos 3 porteros. Que haya mucha competencia en los puestos, dos jugadores por puesto. Incluso uno si tenemos cierta polivalencia en algún sitio. Los jugadores que vengan, eso sí, tienen que estar contrastados y ser de nivel para la categoría.

-Tienen un déficit claro en las bandas, especialmente en la izquierda. ¿Es una prioridad incorporar a un futbolista rápido y con desborde?

-De momento, no. Creo que tenemos bastantes jugadores en banda derecha e izquierda. Están Traver, Carmona, Aitor García, Robin Lod, Isma Cerro, que se va a recuperar de la lesión... Pero veremos si hay alguna salida en esas demarcaciones.

-¿Cuenta con Isma Cerro?

-Llegará a tope para la pretemporada y es un jugador más, con contrato. Confío mucho en Isma. Vamos a ver cómo se encuentra después de una lesión tan grave. Si está y recupera su nivel... He demostrado mucha confianza cuando lo he tenido en el filial y sigo teniéndola.

-¿Participará de forma directa en el diseño de la plantilla?

-Miguel me hace partícipe de las cosas que se están moviendo y de las posibles situaciones que podamos tener. La dirección deportiva y el entrenador tienen que ir de la mano. De nada vale firmar jugadores en contra del entrenador y viceversa.

-¿Estudiarán la fórmula de designación de los capitanes?

-En estudio está todo. La designación de capitanes es una cosa importante para la plantilla. Habrá que sentarse, hablar con los jugadores y ver cómo hacemos esa designación.

-¿Condicionó mucho el fútbol del equipo la envergadura de Alegría?

-Álex (Alegría) es un jugador que ganaba tantos duelos que el equipo iba buscándole porque sabía que podía quedárselas y dar continuidad al juego. Probablemente eso nos hiciera jugar de forma más directa de lo que realmente pretendíamos.

-¿Buscan un delantero diferente?

-Buscamos un delantero que aporte goles. Esa es la realidad. Al final es importante que el jugador que venga se adapte un poco a lo que queremos. No tiene por qué ser diferente a Djurdjevic, que tiene unas características espectaculares. Es un jugador que ataca espacio, algo difícil de encontrar, y que es capaz de quedarse con balones y de dar continuidad al juego. A mí me encanta. El único 'pero' que puede tener es el juego aéreo a la hora de ser ganador en remates de centros laterales. Pero para el resto del juego tiene unas condiciones fabulosas. Si es que viene algún otro delantero, podría tener unas condiciones similares. Pienso que los jugadores más difíciles de marcar son los que no son estáticos, los móviles, los que atacan espacios y son capaces de desengancharse. Al equipo creo que le ha faltado, en ese sentido, la figura de un futbolista como fue Rubén García.

-¿Buscan un '10'?

-Depende de lo que vaya viniendo, pero si pudiera venir un jugador diferente, un '10', podría encajar perfectamente. Nos ha faltado un jugador diferencial en ese aspecto en la plantilla. Teníamos muchas posibilidades, pero nadie específico para jugar por detrás del punta.

-¿Y qué va a suceder con Lod?

-Hay que pensar en qué quiere él. La temporada que viene será importante para Robin porque hay Eurocopa. Él sabe la idea que yo tengo. Debe dar el paso de ser un jugador diferencial.

-Él ha transmitido públicamente que quiere jugar.

-Eso lo da el día a día, la regularidad y el rendimiento. No miro edades, ni procedencia, sino el rendimiento. Por eso han acabado unos con más minutos que otros. Ningún entrenador tira piedras contra su tejado. He hablado con él, pero queda en privado.

-¿José Gragera es el mediocentro más diferente de todos?

-Es el más diferente porque es el más posicional. Es un '6' típico que juega anclado por delante de la defensa.

-Como Busquets.

-Un jugador de ese perfil, de los que no hay muchos. Tenemos la suerte de haber creado desde la base un futbolista de ese perfil y con ese nivel. Va a estar en la pretemporada para pelear como todos. A mí me encanta.

-¿Ve a Nacho Méndez como uno de los capitanes del futuro?

-No es un cosa mía, sino de la plantilla, pero si Nacho está aquí mucho tiempo seguro que va a ser uno de los capitanes del Sporting. Tiene muchísima personalidad y no es fácil hacer la temporada que ha hecho. Hay aspectos negativos en el año, pero también positivos. Uno de ellos es el crecimiento de Nacho, Cristian o Traver. Espero muchísimo más de todos ellos después de este primer año.

-Hay mucho ruido en torno al futuro de Pelayo Morilla. ¿Cómo gestionarán su situación?

-No sé qué (propuestas) tiene. Lo que hay que tener en cuenta es que ha sido juvenil de segundo año esta temporada y ya ha tenido participación con el primer equipo. Eso es una barbaridad. Dentro de la edad que tiene y de la proyección debe valorar que está en un club que apuesta por la cantera. Este año han debutado muchísimos: Espeso, el mismo Pelayo, Pedro también ha jugado. Deben de valorar el club en el que están. Si están preparados y dan el rendimiento, tenemos los ojos muy abiertos.

-Biempica ha dejado de ser el preparador físico del primer equipo.

-Ha sido una decisión difícil de tomar. Llevamos juntos desde que subí al filial. Hemos vivido situaciones buenas, complicadas y ese trato personal dificulta tomar decisiones. Solo tengo palabras buenas para él. Es un excelente profesional, muy capacitado, con conocimiento de todas las situaciones, y en el plano personal, noble, con buen corazón. Pero si tomo esta decisión es por dar un giro a esa parcela e intentar mejorar.

-Fran Albert será el sustituto.

-Es una posibilidad, pero no me corresponde hacer situaciones oficiales cuando no hay nada firmado.

-¿Le conoce?

-Claro. Desde 2005 ó 2006. Cuando mi hermano firmó por el Salamanca era el preparador físico. He mantenido el contacto con él desde entonces. Incluso lo traje a un congreso que organicé hace unos años en Avilés.

-¿Javi López seguirá con la misma función?

-Sí. Va a seguir igual que este año.

-¿Cree en el futuro después de una temporada tan gris?

-Ha sido una temporada complicada, pero creo mucho en la gente que viene empujando desde abajo y en la que se queda. Estoy muy ilusionado. El club nos da la oportunidad de empezar desde el principio y esto no tiene nada que ver con coger un equipo en mitad de la temporada. Desde el primer día vamos a tener una responsabilidad máxima en todo.

-¿Ve vital que siga Diego Mariño?

-Mariño, si no es el mejor, es uno de los mejores porteros de la categoría. Todos estamos de paso en el equipo, pero Diego es importante para el vestuario. Tiene liderazgo dentro y fuera del campo. Veremos qué pasa.

-¿Y Dani Martín?

-Tenemos la mejor portería de Segunda. Es mi sentir y como entrenador quiero tener la mejor portería de Segunda. No nos podemos permitir el lujo de prescindir de ningún portero, pero luego están las situaciones particulares de cada uno.

-Hábleme de Djurdjevic.

-Es un jugador con unas condiciones increíbles para su posición. Este ha sido un año de transición para él y estoy seguro de que va a marcar muchos goles. Tengo una relación cercana con él, como con todos, pero también por su carácter hay que estar un poco más cerca de 'Djuka' para ir puliendo cosas. Tiene que seguir. Es muy importante para el club y para mí. Es un ganador y un competidor nato. Todos deben coger ciertas cosas de 'Djuka' en competición.

-¿Cómo es su relación con Torrecilla después de un año?

-Tenemos una comunicación bidireccional muy buena. Hablamos prácticamente todos los días. Se quiso vender otra cosa porque no me promocionó en su día y se decantó por Rubén Baraja, pero nunca tuve la sensación de estar lejos de él, sino lo contrario. Es una persona cercana a mí. Siempre ha sido claro conmigo. Se ha querido vender que existía entre él y yo un problema. Nos hemos reído mucho de eso (sonríe).

-¿Qué le diría a los desencantados?

-No puedo decirles mucho. Es normal que estén desencantados. Yo soy el primero que lo está. Sufro como sportinguista y entrenador. Se me junta todo. Pero estoy muy ilusionado con lo que vamos a construir y con hacer una temporada a la altura del club. Mi objetivo número uno es ver El Molinón lleno cada quince días. En el momento que demos algo a la gente, esta se enganchará.