Orlegi marca el paso en el mercado

El siguiente paso delSporting, reforzar la defensa

El Sporting quiere cerrar antes del inicio de la pretemporada algunas posiciones que para Garitano son elementales en su proyecto como el centro de la defensa. La parálisis en la negociación por el central valenciano Pablo Vázquez, propiedad del Deportivo de La Coruña, siguió ayer una jornada más. Aunque los agentes del futbolista han solicitado la rescisión, al entender que no va a ser un jugador importante, como así se le expuso al defensa, el club gallego no da ahora muestras de tener prisa. Tanto el jugador como el Sporting, que ya tienen un acuerdo alcanzado, confían en que esto sea una cuestión de tiempo y que todo se pueda resolver a corto plazo. El otro central que ahora mismo tiene en el radar el club gijonés es Adri Pica, del Alavés, habiendo dejado en un segundo plano, al menos de forma temporal, otras alternativas.

Pica tiene propuestas de varios equipos, pero es otra opción en la que se trabajó con celeridad y se espera que, en un corto espacio de tiempo, tanto el jugador como el Alavés tomen una decisión sobre su futuro. La prioridad es que, a sus 23 años, vaya donde vaya tiene que jugar para consolidar las expectativas que se tienen puestas en este joven futbolista salmantino. De momento ayer, en la resaca del cierre de la operación por Gelabert, no se registraban movimientos, lo que no quiere decir que no los haya en los próximos días.

Por otra parte, Jorge Fernández, que asumió en el tramo final de la pasada temporada las riendas del Sporting C, justo después del ascenso de Samu Baños al filial como respuesta al despido de Aitor Zulaika, no seguirá al frente del club, como informó 'Killer Asturias' y pudo confirmar EL COMERCIO. El exfutbolista Pablo Pantiga, quien fuera entrenador del Colunga en las dos últimas temporadas, es el mejor situado para liderar el proyecto del primer equipo. El club maneja alguna opción más, pero la de Pantiga gusta y mucho. Con respecto a Jorge Fernández, el Sporting no alcanzó un acuerdo con el exfutbolista para su continuidad en el Sporting C, con el que se proclamó campeón de su categoría, aunque no pudo lograr el ascenso a Tercera por la eliminación del Sporting Atlético ante el Lealtad en la segunda eliminatoria del 'play off' para subir a Segunda RFEF.