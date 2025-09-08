El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Oscar Cortés apura para estar disponible para la visita del Burgos a El Molinón

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

La plantilla del Sporting disfruta hoy de la segunda jornada de descanso, tras la derrota del sábado en Riazor y el regreso del equipo a Gijón. La vuelta al trabajo está prevista para mañana, a partir de las 10.45 horas, en Mareo. Será una sesión a puerta abierta.

En ella volverá a estar el colombiano Oscar Cortés, que espera entrar ya en la convocatoria del Sporting para el partido del domingo contra el Burgos (El Molinón, 18.30 horas). El extremo aprovechó el fin de semana para seguir poniéndose a tono, con entrenamientos programados en Mareo, habiendo decidido en consenso con Garitano no viajar a La Coruña.

En principio, el técnico, que ha planteado una semana con cinco jornadas de trabajo –la del miércoles será doble– tiene para este encuentro la baja de Mamadou Loum y de Nacho Martín, que espera el resultado de una prueba.

