¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Oscar Cortés, conduciendo un balón en velocidad, durante un entrenamiento del Sporting de Gijón en Mareo. Arnaldo García

Oscar Cortés, una operación a estudio para el Sporting de Gijón

La situación del extremo se analizará con el final del 2025. El Sporting busca un '9' y mantiene su interés en Izeta, que se presenta como una opción muy complicada

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:39

Comenta

La cesión de Oscar Cortés al Sporting de Gijón es, atendiendo a la literalidad del papel, para toda la temporada. Y, de momento, no ... hay cambios en esa hoja de ruta. El Glasgow Rangers, el club propietario de sus derechos, no ha dado por el momento señales de disconformidad con el rol que está teniendo el extremo colombiano, pese a su escasa participación, y el Sporting tampoco está analizando en noviembre poner fin a la cesión con la apertura del mercado invernal.

