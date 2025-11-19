Oscar Cortés, una operación a estudio para el Sporting de Gijón

La cesión de Oscar Cortés al Sporting de Gijón es, atendiendo a la literalidad del papel, para toda la temporada. Y, de momento, no ... hay cambios en esa hoja de ruta. El Glasgow Rangers, el club propietario de sus derechos, no ha dado por el momento señales de disconformidad con el rol que está teniendo el extremo colombiano, pese a su escasa participación, y el Sporting tampoco está analizando en noviembre poner fin a la cesión con la apertura del mercado invernal.

Pero este no es todavía un escenario cerrado. De momento, el extremo, de 21 años, es una verdadera incógnita para el Sporting y para el sportinguismo. Asier Garitano apenas contó con él. Borja Jiménez, mientras, solo le ha utilizado en dos partidos, los dos como titular: en la Copa, frente al Caudal, y en la visita a Mendizorroza para el partido contra el Mirandés. Un síntoma de que al técnico abulense tampoco le está convenciendo. En total, solo ha disputado 165 minutos.

En Mareo aprecian que al jugador, que insinúa unas condiciones futbolísticas interesantes, le está costando mucho soltarse y atreverse. De forma paralela, su entorno ha dado síntomas de disgusto con la situación del colombiano, que calentó durante varios minutos en la segunda mitad, pero no salió al campo.

Con la Copa, al Sporting le faltan seis partidos para concluir el año, un margen en el que analizará la situación del futbolista y su rendimiento, si sufre variaciones. Si no, la situación será analizada por las tres partes para ver si es conveniente seguir con la relación o, por el contrario, cortar el préstamo.

Los movimientos de salida serán clave para hacer sitio y obtener margen para las incorporaciones que Borja Jiménez ha demandado. Al menos, dos. Y con especial interés en el ataque. La búsqueda de un '9' es una prioridad para el Sporting que, sin Juan Otero, no parece tener soluciones de garantías en Amadou y Jordy Caicedo, un caso que también se estudiará para una posible salida en enero. No será una tarea sencilla, puesto que el indiscutible rol que está teniendo el colombiano condiciona.

Una opción compleja

Urko Izeta, el delantero del Athletic que el Sporting pretendió en el verano, gusta y mucho. Pero no parece una operación sencilla. El club sondeó al futbolista hace unos días para palpar el terreno y reiterarle su interés. El delantero, que no fue inscrito para la 'Champions', solo ha disputado 32 minutos este año en la Liga. Su intención es buscar un posible destino con la apertura del mercado y sabe del interés continuado del Sporting.

A partir de ahí, la prioridad del futbolista pasa por encontrar encaje en Primera y, si no, en Segunda. Pero en un equipo donde entienda que va a participar con frecuencia. Y, además de todo esto, varios equipos de la División de Plata se están moviendo ya para solicitar su cesión. A un mes y medio de la apertura del mercado, la de Izeta no parece una opción firme, pese al interés.

Quedan muchas semanas, en todo caso, y el Sporting se encuentra ahora mismo sumergido en esa fase de contactos, búsqueda de perfiles y, también, análisis interno de los futbolistas a los que propondrá para salir por su falta de actividad. El panorama es cambiante. Las próximas cinco semanas y el final del 2025 determinarán el grado de la necesidad con la que acude el Sporting.