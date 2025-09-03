Oscar Cortés, último fichaje del Sporting de Gijón: «Estamos para hacer historia. El objetivo es ascender a Primera» El club presentó al extremo colombiano, su última incoroporación y que viene cedido del Glasgow Rangers, en las instalaciones de Central Lechera

Iván García Gijón Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:46 | Actualizado 14:57h.

«Vengo a aportar mi granito de arena». El Sporting de Gijón presentó este miércoles a su nueva incorporación, el colombiano Oscar Cortés, que llega cedido del Glasgow Rangers. Acompañado por el presidente ejecutivo, David Guerra, y el director general de Central Lechera Asturiana, José Armando Tellado, el atacante cafetero se dio a conocer a los medios en las instalaciones de la empresa láctea.

«Desde que llegué me han recibido de buena manera y eso es importante», reconocía el habilidoso extremo de 21 años, llegado el último día del mercado de fichajes, que se mostraba «feliz» por el «recibimiento de la hinchada» en su primeros días como rojiblanco. «Desde que llegó la oportunidad de venir al Sporting dije que sí porque sé el equipo que es. Estoy encantado de llegar aquí», profundizó sobre sus primeras impresiones.

Formado en las categorías inferiores de Millonarios, Cortés dio el salto al fútbol europeo en el Lens francés. En los últimos años ha militado en el Glasgow Rangers escocés, del que llega en calidad de préstamo al Sporting para la presente temporada. «Como jugador puedo aportar mucho al equipo», asumía el flamante fichaje que destacaba su capacidad de aportar «en el juego exterior e interior».

Internacional con las categorías inferiores de la selección de fútbol de Colombia, llegó a debutar con la absoluta en verano de 2023, en un amistoso contra Irak. Cuestionado por si la cita mundialista, en la que el país cafetero tiene pie y medio, es uno de sus objetivos, el extremo no ocultaba que es algo que «está en mente. Creo que jugando bien en el equipo podría llegar a eso».

Cortés anunció que llega «en condiciones» para disputar minutos en el duelo de este fin de semana en Riazor si su míster, Asier Garitano, lo estima oportuno. El vasco completa con él la nómina de extremos que ansiaba, aunque finalmente haya tenido que sumar a un nuevo diestro en plantilla y no un zurdo como sí eran los otros nombres que habían sonado con fuerza —Odisharia o Luna—.

El atacante resaltó la importancia de tener en plantilla a un compatriota como Juan Otero, de quien destacó que «me ha ayudado mucho». Una adaptación, a la ciudad y al club, que dejó claro cuestionado por el objetivo del equipo: «Estamos para hacer historia y llegar lejos. El objetivo es ascender a Primera».

