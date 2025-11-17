El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El delantero colombiano, celebrando su gol contra el Zaragoza antes de lesionarse. Paloma Ucha

Otero no está descartado para el viaje del Sporting de Gijón a Huesca

El delantero colombiano completó hoy el inicio del entrenamiento con el grupo y su evolución durante la semana determinará si finalmente irá convocado para el partido en El Alcoraz

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:41

Comenta

Juan Otero, delantero del Real Sporting de Gijón, no está descartado para el partido del domingo en Huesca (El Alcoraz, 16.15 horas). El atacante colombiano comenzó hoy la semana con el grupo, en su primer entrenamiento junto a sus compañeros tras la lesión que sufrió en el bíceps femoral derecho en el partido contra el Zaragoza del pasado 26 de octubre, en lo que constituyó la principal novedad del día después del empate contra el Eibar.

Si bien es cierto que aún no se ha cumplido un mes desde ese encuentro, y que su vuelta parece un poco prematura en el inicio de la semana, Otero ha ido evolucionando de forma favorable. Ahora mismo, su regreso a la lista es una posibilidad para este fin de semana. Dependerá de cómo evolucione en los próximos días y de cómo asimile la carga de trabajo.

El delantero lleva ya varios días realizando carrera continua en Mareo y, en los últimas días de la semana pasada, incluso hizo progresivos, probando la cicatrización de su musculatura, sin resentirse.

Sin victorias en su ausencia

La ausencia de Juan Otero, por otra parte, está suponiendo un importante contratiempo para Borja Jiménez, que no tiene un sustituto claro ni de garantías para el cafetero. El técnico abulense, que no ha podido disponer de Otero en los tres últimos partidos, no ha logrado ganar desde entonces en la Liga, encadenando dos empates y una derrota.

