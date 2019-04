Pablo Pérez, jugador del Sporting: «Las situaciones personales no importan ahora»

El Sporting prosiguió hoy con la preparación del encuentro del domingo en El Molinón, a puerta cerrada, considerando Pablo Pérez tras la sesión que «tenemos un partido muy importante y debemos hacernos fuertes en casa». El mediapunta, en ese sentido, auguró un final de temporada «complicado» porque, continuó, «todo el mundo se juega algo». En cualquier caso, añadió, «hay enfrentamientos directos y eso es bueno para nosotros porque los equipos se van a dejar puntos».

En relación a su temporada personal, Pablo Pérez consideró que «ha sido una montaña rusa de momentos», pero, confirmó, «los 25 que estamos en la plantilla solo pensamos en sumar y las situaciones personales no importan ahora». También se pronunció sobre la vuelta de Carlos Castro a Gijón. «No he hablado todavía con él, pero le diré que esté tranquilo y no corra mucho», remató.