Pablo Pérez: «Nunca imaginé estar tantos años aquí» Pablo Pérez recibe un balón durante el entrenamiento, ante la mirada de Djurdjevic. / ARNALDO GARCÍA El segundo jugador más veterano de la plantilla se muestra «feliz» por la renovación de su contrato con el Sporting ANDRÉS MAESE GIJÓN. Miércoles, 24 julio 2019, 02:53

Es un hombre tímido. O al menos así lo parece cuando se sienta en la sala de prensa. Los focos se fijaron ayer en Pablo Pérez en la semana en la que se conoció que será rojiblanco hasta 2022. «Estoy muy feliz, contento e ilusionado de seguir aquí unos años más», aseguró el gijonés con una sonrisa en la boca.

Su papel en Mareo ha ido creciendo a medida que han pasado los años. Aterrizó en el primer equipo de la mano de Abelardo Fernández y desde entonces ha acumulado experiencias tanto dentro como fuera de los terrenos de juego hasta lucir el brazalete de capitán. «Soy el segundo con más temporadas de la plantilla. Nunca imaginé estar tantos años en el Sporting», afirmó el mediapunta.

Pablo Pérez representa los valores de la Escuela de Fútbol de Mareo. Un futbolista de la casa, que ha crecido como rojiblanco hasta el punto de ser profesional y debutar en El Molinón. Él dice «cumplir un sueño», entre otras cosas, porque «me costó pensar que iba a debutar en el primer equipo como para pensar que iba a terminar siendo capitán».

«Tras el mercado de fichajes se decidirá quiénes serán los capitanes»

Sobre quiénes liderarán el vestuario esta temporada, Pablo explicó que «hasta que no se cierre el mercado veraniego no lo decidiremos». No quiso desvelar la idea que tiene el grupo para seleccionar a los capitanes, pero todo hace indicar que los que más años llevan en el club serán los encargados de portar el brazalete.

No es descartable la opción de que Javi Fuego pueda encabezar el grupo. Aunque no se encuentre entre los capitanes, sí tiene experiencia para guiar al equipo sobre el terreno de juego. Un proyecto que a Pérez le resulta «ilusionante». Entre otras cosas debido a que «se está apostando por gente de la casa», «Creo que tiene buena pinta. Parece que a la afición también le está gustando lo que se está haciendo», dijo.

El pasado sábado se le vio participando en el encuentro el Lealtad por delante del centrocampista defensivo. Una posición nueva para él en el primer equipo, pero recordó que tiene experiencia como volante: «José Alberto nos pide bajar a buscar el balón y no es nuevo para mí. Ya jugué en el filial con Abelardo, tengo más recorrido y me encuentro cómodo».