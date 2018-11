Pablo Pérez: «Me emocioné con la ovación; es muy bonito que te apoyen en casa» El exrojiblanco Sergio disputa un balón con Isma Cerro. / AURELIO FLÓREZ «Qué menos que el entrenador piense que tenemos opciones de jugar el fin de semana», observa el canario Hernán Santana ANDRÉS MAESE GIJÓN. Viernes, 2 noviembre 2018, 02:58

Rubén Baraja tiene ante sí uno de esos problemas que desearía cualquier entrenador. Los menos habituales se encuentran en un notable momento y piden paso a gritos, opositando a la titularidad en la Liga. «Cuando las cosas no funcionan y en la Copa sale un equipo diferente que lo hace bien, qué menos que el entrenador piense que tenemos opciones de jugar el fin de semana», destacó Hernán Santana.

El canario fue titular junto a Cristian Salvador y cuajo un buen partido al lado del zamorano, mezclando bien, de menos a más. Entre los dos hicieron jugar a un Sporting que fue muy superior al Eibar, sobre todo tras el descanso. «Volvimos a conectar con nuestra gente y es una de las claves de este equipo. Además, supimos interpretar bien el encuentro», aseguró.

Su análisis del ambiente que se vivió en el estadio fue el mismo que el de Nacho Méndez y Pablo Pérez. El equipo abandonó el vestuario con la satisfacción de haber cumplido con su trabajo y de agradar al sportinguismo. «En cuanto a la gente le damos carácter, lucha y entrega, se conecta con el equipo, aunque siempre están con nosotros», apuntó un Nacho Méndez que sustituyó a Pablo Pérez en la segunda parte. Un cambio que se cerró con una sonora ovación para el mediapunta.

Cuando el cartelón del cuarto árbitro mostró el dorsal '22' -el de Pablo Pérez-, El Molinón se puso de pie para aplaudir a su futbolista: «Hacía mucho que no jugaba de titular aquí y agradezco la ovación cuando me cambiaron. Me emocioné porque es muy bonito que te arropen en tu casa».

Con esas palabras ensalzó el mediapunta la reconciliación con su gente, entre ella, algún sector que le pitaba cada vez que pisaba el terreno de juego en un partido oficial con el Sporting no hace mucho.