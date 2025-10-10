Pablo Vázquez: «Estoy muy afectado por la situación en la que está el Sporting» El central reconoce sobre el despido de Garitano que «en cierta manera te sientes responsable de que haya perdido su trabajo»

Andrés Maese Gijón Viernes, 10 de octubre 2025, 14:15 Comenta Compartir

Al Sporting de Gijón le toca pasar página. No parece que vaya a resultar sencillo, pero no le queda más remedio que hacerlo antes del domingo cuando reciba al Racing de Santander. En Mareo, el protagonista fue Pablo Vázquez, el cual analizó el momento que atraviesa el equipo.

El zaguero se mostró tocado, aunque no hundido, por la semana que le toca vivir profesionalmente. «Es una situación desagradable que por desgracia nos toca vivirla a nosotros. Desde la derrota contra el Castellón la sensación era muy mal. Tenemos que agradecer a Asier y a su cuerpo técnico su dedicación y trabajo. Estoy muy afectado porque la situación no está siendo buena. Todos sufrimos mucho, yo el primero y estoy deseando salir de esto ya», comentó.

Reconoció errores, sobre todo defensivos. Sin tapujos: «Defensivamente hemos trabajado para amoldarnos a lo que quiere Borja Jiménes, pero a grandes rasgos. Ya iremos profundizando más adelante, lo que está claro es que los de atrás tenemos muchos deberes porque nos penalizan mucho».

Del nuevo técnico compartió la idea que quiere del equipo. «A grandes rasgos, su idea tira más por ser un equipo alto, atrevido, valiente y que vaya a buscar al rival», explicó. Lo hizo justo antes de desvelar la despedida de Asier Garitano con el grupo: «Fue muy triste. El lunes se despidió en Mareo con nosotros. Dejaron una huella humana muy grande y sabemos que los resultados mandan en el deporte antes que nada. Te sientes bastante responsable de ver que varias personas perdieron su trabajo».

También dejó un mensaje al sportinguismo. «Pido a la afición que tenga paciencia y que esté con nosotros. Entiendo que estén tristes y enfadados con nosotros, pero tenemos que unirnos para mirar hacia arriba», recalcó.

Temas

Sporting de Gijón