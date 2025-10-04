Pablo Vázquez: el escudo del Sporting en Castalia El defensa valenciano, que marcó en su última visita al Castellón, no conoce la derrota contra el equipo 'orellut'

A 150 kilómetros al sur de Castellón se encuentra Gandía, la localidad donde se crio Pablo Vázquez (1994). Después de entrar en contacto con el deporte a través del judo –una experiencia muy breve–, el hoy defensa del Sporting jugaría en el equipo de su ciudad hasta su primer año como juvenil. A partir de ahí volaría, iniciando una larga travesía de hormiga obrera hasta el fútbol profesional. Hoy regresa a la Comunidad Valenciana para tratar de cambiar el paso del Sporting, que sumó ante el Albacete su cuarta derrota consecutiva. Una caída que choca con el renacimiento con el que coquetea el Castellón de Pablo Hernández: dos partidos dirigidos, dos victorias.

Entre el desplome estadístico del equipo de Asier Garitano en el último mes y la cotización al alza del Castellón se sitúa este domingo, además del propósito de enmienda de los propios futbolistas rojiblancos y de su entrenador, Pablo Vázquez. El defensa ejerce de contrapeso por los números que luce en sus enfrentamientos con el Castellón, con el que no ha perdido todavía. Cinco partidos ha disputado contra el equipo 'orellut' a lo largo de su carrera, con un saldo de cuatro victorias y un solo empate. Solo el Cádiz –cuatro partidos ganados y ninguna derrota– se le da mejor.

Ese último punto lo rebañó en la jornada 31 de la pasada temporada, en un disputado partido con el Deportivo de La Coruña, su equipo de entonces, en el SkyFi Castalia. Sería el propio Pablo Vázquez el que anotaría el 2-2 definitivo, sin poder celebrar más goles desde entonces. El reencuentro del central de Gandía con el Castellón de mañana (16.15 horas) se produce en plena necesidad del Sporting de dar un volantazo a su situación, intentando entrar en octubre con mejor pie que como salió del catastrófico mes de septiembre.

Pablo Hernández, técnico de los locales, nunca perdió como jugador contra el equipo rojiblanco

Y ahí el valenciano, que lo ha jugado todo hasta el momento, tiene mucho que decir. Garitano solo ha prescindido de él, formando sociedad con Perrin, en la prolongación del partido contra el Burgos. La mejoría defensiva que persigue Garitano es una de las pruebas del algodón a la que se someterá el central y el resto de sus compañeros tras cuatro partidos que arrojaron un ruinoso balance para el Sporting: diez goles en contra. «Hay que ser más contundentes y solventes y actuar de otra forma para que al rival le cueste más», remarcó ayer Asier Garitano, en una respuesta al primer gol recibido contra el Albacete, pero también al momento del equipo.

Tampoco está para tirar cohetes el equipo de casa, que clava el balance de goles a favor (10) y en contra (11) de los gijoneses en estas primeras ocho jornadas. Con el exfutbolista Pablo Hernández como técnico interino ha logrado taponar, en todo caso, buena parte de los agujeros por los que hacía aguas el Castellón. En los dos últimos partidos, dos desplazamientos a León y Leganés, solo concedió un gol. Mañana, tras el despido de Johan Plat, Hernández quiere plantar también su bandera en Castalia, donde su equipo no ha logrado ganar todavía. «Venimos de una dinámica positiva, dos victorias en casa, pero sabemos el déficit que tenemos aquí y queremos que sea la primera (victoria)», avisó el entrenador de Castellón.

Leyenda negra

Como jugador, al igual que sucede con Pablo Vázquez para el Castellón, el nuevo técnico también presume de leyenda negra en el historial del Sporting. Hernández nunca perdió un partido contra los rojiblancos dentro de ocho enfrentamientos. Solo uno, eso sí, en el marco de Segunda División.

En la elección del centro de la zaga se colará esta semana, por otra parte, Eric Curbelo. El defensa canario volvió a ejercitarse ayer con normalidad con el equipo. Hoy, en ese sentido, será el día definitivo. Asier Garitano decidirá si, como parece, lo incluye en la convocatoria para viajar a Castellón.

Antes, el equipo pondrá esta mañana el punto y final a la preparación con el último entrenamiento de la semana. Ya a mediodía, la expedición pondrá rumbo a Castellón, a donde espera llegar a media tarde para iniciar la concentración.

