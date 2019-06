«El palco me queda muy lejos» Adrián Núñez, durante la entrevista. / ARNALDO GARCÍA Adrián Núñez | Presidente de Unipes «Ahora hay que ser capaces de llevar al aficionado a otros ámbitos de la gestión del Sporting» ANDRÉS MENÉNDEZ GIJÓN. Lunes, 24 junio 2019, 04:45

En su emotiva carta de despedida en el 'Día de las Peñas' , Víctor Sánchez presentó a Adrián Nuñez (La Felguera, 1985), uno de sus hombres de confianza, como «el futuro» de Unipes.

-¿Quién es Adrián Nuñez?

-Por encima de todo un sportinguista. Empecé a viajar con el Sporting hace muchos años, cuando tenía 18. Poco a poco me fui metiendo en el mundo de las peñas. Allí donde iba, siempre creaba una peña o, al menos, colaboraba de forma directa en la organización.

-¿A qué se dedica?

-Trabajo como técnico superior en el desarrollo de aplicaciones informáticas en Avilés.

-Víctor Sánchez le presentó como el «futuro» de Unipes.

-Reemplazar a Víctor es una responsabilidad muy grande. Ha hecho un trabajo excepcional, en todos los ámbitos, llevando al desarrollo de Unipes y a la consolidación de la asociación. A Víctor lo conozco desde hace quince años, cuando empecé a viajar con la 'Peña El Indio de Blimea'. He aprendido mucho de él. De verdad, creo que no es el momento de romper con nada sino más bien de seguir en la misma línea: evolucionar.

-¿Quién formará la nueva junta de Unipes?

-Continúan Álvaro Blanco, Joaquín Rodríguez y Pablo Castro. Además, se incorporan dos miembros nuevos: Rebeca Díaz y Ángel González.

-¿Unipes representa solo a las peñas o a toda la afición?

-Nosotros representamos a nuestros asociados. Yo no puedo hacerme con la representación de nadie que no me haya votado. Pero, obviamente, cuando nosotros presentamos una propuesta sabemos que tendrá un impacto sobre los aficionados.

-¿Qué objetivo tiene a corto plazo?

-Somos 45 peñas, el crecimiento ya no es una prioridad. Estamos en los sitios dónde entiendo que una asociación de peñas tiene que estar, colaborando con el club en aspectos importantísimos, como es la propia gestión directa de la masa social. Trabajamos para que todos los servicios que ofrezca el Sporting estén a la altura de lo que el aficionado demanda: atención, procedimiento con las entradas ágiles y campañas que se preocupen de verdad por atraer y crear seguidores. Nos gustaría que la afición sienta que el Sporting no es un espectáculo que exclusivamente consiste en acudir los domingos a El Molinón.

-¿Cómo está su relación con el Sporting?

-El Sporting, en los últimos dos o tres años, ha aceptado que somos un interlocutor válido. Que no somos unos 'frikis' que vamos a molestar y exclusivamente a llevar la contraria. Cuando hemos llevado una propuesta es porque de verdad creemos que es bueno para todos. No proponemos porque sí. Por supuesto que diferimos en muchas cosas con el club, en ese sentido no nos escondemos..

-¿Hay alguna petición que le hayan hecho al club?

-No son ningún misterio, las hemos ido soltando en las Juntas de Accionistas y en las reuniones con el Consejo. La creación de un enlace con la afición es de necesidad imperiosa. Pero esto no es algo nuevo: está funcionando en toda Europa, en algunos países es obligatorio incluso, por ley. Es una figura que no solo es importante con el propio club, también con el rival.

-¿Ese papel no lo ejercen los veteranos?

-Los veteranos son muy útiles, pero no en este papel. Sus labores son otras.

-¿Le encaja en el perfil alguna figura en concreto?

-Las especificaciones que tiene le manual de la UEFA, que además es obligatoria para competir en competiciones europeas, es de alguien que sea conocido entre la afición y que, además, tenga unas capacidades técnicas concretas.

-Defienden la presencia de la afición en las decisiones del club.

-El Sporting, precisamente, en el plano social ha conseguido ver que la interacción con el aficionado puede ir de la mano de proyectos e ideas interesantes, como el partido del 40 aniversario contra el Torino. Se han hecho cosas atractivas trabajando con el aficionado. Se ha visto que funciona. Ahora hay que ser capaces de llevar al aficionado en otros ámbitos de la gestión del club. El aficionado del Sporting debe tener más peso en las decisiones.

-¿Siguen considerando que el Sporting debe ser de los aficionados?

-Es que en este sentido nunca hemos tenido dudas. El Sporting debe ser de los aficionados, otra cosa es que en este momento es muy difícil conseguirlo.

-¿Qué opina de la gestión el club?

-Creo que se han hecho cosas con sentido en muchas áreas. Que haya un área, por ejemplo, deportiva e independiente es algo que ahora puede parecer normal, pero antes no era así. El departamento de comunicación, también, ha mejorado mucho. Pero si la pelota no entra, a la gente, como es normal, el resto le da igual. Y con razón.

-¿Avalarán la propuesta de expropiación de TFND?

-Nosotros hemos estudiado la propuesta. A mí me parece que la forma de la que está planteada va a traer un debate que va a ser bueno. Hasta ahí, genial. Luego si es viable o no, en derecho ahí ya no entro.

-¿Acudirá al palco si le invitan desde el club?

-No, para nada. Si hubiera una grada de pie en El Molinón, estaría en la grada de pie. A mí el palco me queda muy lejos. Mucho. El sitio de los aficionados está en la grada, no en los palcos. Y yo soy y seré siempre aficionado.