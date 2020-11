Sporting Sporting | La pandemia lleva al Sporting a los números rojos, con una caída de ingresos de 8,6 millones El club destinará esta temporada una cantidad cercana a los diez millones de euros para el primer equipo y el filial El consejo, en la junta de accionistas del pasado año. / Tuero JOSÉ ÁNGEL GARCÍA IGLESIAS Sábado, 21 noviembre 2020, 01:31

El Sporting cuantifica en 600.000 euros la pérdida que ha supuesto la pandemia hasta junio de 2020, una cantidad que incluye el revés que ha supuesto para el club la restricción de que el público no haya podido acudir a El Molinón. Así queda reflejado en las cuentas que el club rojiblanco presentará en la próxima junta de accionistas. Otro dato importante es que la entidad admite que el coste de la plantilla es bastante superior con respecto al tope salarial fijado por la Liga para la presente temporada. En concreto, el gasto destinado al primer equipo y al filial (incluyendo el personal no deportivo relacionado con la primera plantilla en el día a día) asciende a los diez millones de euros, uno menos que la pasada campaña, pero muy superior a los 5,7 que contemplaba la patronal.

A pesar de un contexto complejo, lleno de incertidumbres, el club presentará un balance positivo a 30 de junio de este año. 118.000 euros es el beneficio antes de impuestos para el club, lejos de los 915.000 que estaban presupuestados en el anterior escenario.

El impacto principal en el capítulo de ingresos se ha producido por la reducción de abonados y la actividad en taquilla. A eso hay que sumar las pérdidas que acarrean las tiendas durante estos meses de cierre, además de una menor inyección económica en lo correspondiente a los derechos audiovisuales.

Con las interrogantes que se ciernen sobre la hipotética vuelta de la afición a los estadios, el Sporting ha incluido en sus cuentas una provisión de 655.000 euros para hacer frente a los daños económicos derivados de los encuentros a puerta cerrada en la pasada campaña correspondientes a los epígrafes de abonados y patrocinios.

Se da una circunstancia que ha obligado a la entidad a reajustar su balance contable. Al haberse disputado seis partidos más allá del 30 de junio –fecha en la que se cierra el ejercicio– los clubes tienen el deber de contabilizar los ingresos y los gastos asociados a los citados encuentros en el siguiente ejercicio contable.

Así, correspondiente a ese capítulo, los rectores rojiblancos han periodificado ingresos por importe de 2.074.000 euros y gastos por importe de 1.472.000, lo que supone un perjuicio en el resultado en el capítulo de ingresos de 662.000 euros, sumado al perjuicio de 600.000 euros netos derivados del covid. El Sporting, dentro de su idea de ajuste, ha logrado aliviar en parte la delicada situación disminuyendo en 465.000 euros el gasto no asociado al contexto de la pandemia.

Ese plan drástico ha implicado una reducción salarial a los futbolistas de la primera plantilla, así como el aplazamiento de otra parte de su salario. La partida recogida en la cuenta de resultados del pasado ejercicio que alude al primer equipo y al filial, incluyendo además la inscripción de fichas y el coste del personal no deportivo relacionado con la primera plantilla, era de once millones de euros, previéndose en esta temporada 2020-21 una disminución de un millón, situándose en los diez millones. Conviene aclarar que este importe no es el límite salarial consumido, cuyo importe aproximado se lograría descontando el importe del personal no deportivo asociado al primer equipo. Una bajada que responde, según explican, a la caída de los ingresos.

Fruto también de esa reducción de los ingresos se ha visto también mermado el porcentaje que destina el Sporting al pago de tributos. En este caso, ha descendido el dinero destinado a pagar el IVA, IRPF, el Impuesto de Sociedades o la Seguridad Social del 44% al 40.

Ajuste presupuestario

El club gijonés no es distinto al resto de sociedades. Toca lidiar con una situación atípica y hay pocas certidumbres por delante para saber cuándo se retomará la antigua normalidad. No es baladí que los gestores rojiblancos hayan diseñado un presupuesto acorde con el contexto actual, que incorpora el esperado desplome de los ingresos. Algo más de ocho millones y medio menos espera obtener el Sporting en el próximo ejercicio contable, consecuencia de los efectos de la pandemia y al deseo de haber querido mantener la plantilla actual, evitando desprenderse de ningún activo.

El importe habitual que se contemplaba por abonados y taquillas sufre una importante reducción ante la ausencia de público en los estadios de forma indefinida. Una cantidad a la que hay que añadir las compensaciones asumidas por la entidad por los partidos no disputados la pasada temporada. No solo hay que tener en cuenta las pérdidas en abonos y entradas, sino también la comercialización y los patrocinios, cuyas previsiones se ven igualmente reducidas.

Un retroceso que también afecta a las cantidades que el club recibía por las retransmisiones. Las operadoras han recaudado menos dinero como consecuencia de la pandemia, derivadas del parón o el cierre de bares. A eso hay que añadir el efecto económico del puesto clasificatorio obtenido la pasada temporada.

A pesar de esa caída notable en el dinero que entra en el club, no es intención de la entidad que eso repercuta en el nivel de la plantilla y más teniendo en cuenta que el entorno de ventas actual es muy desfavorable. Las operaciones que se hacen están muy por debajo del precio de mercado de las últimas temporadas. Se ha eludido en esta ocasión contemplar alguna venta de derechos federativos y eso ha afectado de forma notoria la elaboración del proyecto presupuestario.

Bajan los ingresos y como no podía ser de otra manera también se reducen los gastos aunque no de la misma manera. El club ha puesto en marcha distintos ajustes en distintas áreas de la entidad, generando por ejemplo recortes en el capítulo de personal no deportivo o en servicios exteriores (parte de ello relacionado con la ausencia de público en los estadios). La previsión es que los gastos se recorten en casi tres millones para el próximo ejercicio contable.