«A partir de ahora se verá la mejor versión de Blackman» Babin no acudirá al próximo compromiso de Martinica al coincidir con el derbi, aunque espera participar el próximo verano en la Copa de Oro V. M. ROBLEDO GIJÓN. Lunes, 31 diciembre 2018, 02:46

El trabajo se le multiplicó a Babin nada más reintegrarse a la disciplina del Sporting, El central tuvo que ejercer como traductor en los entrenamientos tras la llegada de jugadores foráneos como Cofie, Lod o Blackman, a los que ayudó en sus primeros días en Gijón. Al delantero inglés le una amistad desde la pasada temporada ya que ambos coincidieron como cedidos en el Maccabi Tel Aviv israelí.

-Usted conoce bien a Blackman. ¿Qué puede esperar la afición sportinguista de él ahora que ha superado sus lesiones?

-Es un jugador bastante completo. Tiene gol, una gran zancada, va bien al espacio, tiene un gran disparo con la izquierda, entiende muy bien el juego... Se han visto pinceladas, pero con las lesiones le costó entrar en el equipo. Creo que se va a ver la mejor versión de Nick a partir de ahora.

-¿Le sorprendió que fichara por el Sporting?

-El año pasado fue el jugador más destacado en ataque. Jordi le pedía muchas cosas en ataque, cosas diferentes a lo que se le pide en el Sporting. Es muy bueno. Yo pensaba que se iba a quedar en Inglaterra, la verdad, pero su club no contó con él. Baraja un día me dijo que estaba interesado en un jugador que estuvo conmigo en Israel y que jugaba de delantero. Al principio me equivoqué, pensaba que se refería al número '9', Kjartansson, pero me dijo que era Blackman. Me puse en contacto con Nick por mensajes y comenzamos a hablar del Sporting y de Gijón. La gente no lo sabe, pero el Zaragoza también estaba muy interesado en él. Me escribió el director deportivo y me preguntó por Nick.

-Así que le tocó ejercer de intermediario...

-Le dije a Rubén que había que meterse prisa por este interés del Zaragoza (ríe). Ahora, Nick está viendo cosas que yo le conté antes de que viniese aquí. Mareo es una ciudad deportiva muy buena, las instalaciones son perfectas, el vestuario es muy sano y aquí lo tienes todo para jugar a fútbol sin estar preocupado. ¿Que hay presión por la historia del club? Sí, pero él es una persona muy fuerte y en el Maccabi hay tanta presión como aquí o más.

-¿Tiene algún compromiso concretado con la selección de Martinica en los próximos meses?

-Tenemos un partido en marzo contra Guadalupe, que es el derbi del Caribe, pero está pactado con Miguel Torrecilla que no voy a ir porque coincide con el partido ante el Oviedo. Si no pasa nada raro hasta entonces, no iré. Jugaré contra el Oviedo porque lo que me da de comer es el Sporting. A mí me hace mucha ilusión ir con la selección de Martinica. Mis abuelas, mis tíos, mis primos... El setenta por ciento de mi familia está allí y el resto en Francia, por eso me es tan especial. Nos falta un empate para clasificarnos para la Copa de Oro y creo que mis compañeros lo sacarán adelante y este verano podré jugar ese torneo.