Pedro Díaz: «José Alberto me ha dicho que esto es un premio y que lo disfrute al máximo»

Pedro Díaz debutó el pasado viernes como futbolista del primer equipo del Sporting en competición liguera. El canterano fue la única noticia positiva del partido en La Romareda: «La derrota duele, pero me quedo con la oportunidad de debutar en Segunda. Es un honor para mí estar aquí».

Tras un año «duro en el filial» con mucho «cambio de entrenadores» el centrocampista está plenamente integrado en la dinámica de los mayores en las últimas jornadas de competición. «Es un premio. Todos los chavales que estamos en el filial lo que queremos es jugar con el primer equipo», reconoce, con la cabeza centrada en el próximo encuentro ante el Albacete, que podría suponer su debut en Liga en el feudo gijonés. «Cada dos domingos estoy en El Molinón. Mucha gente no sabe o no se imagina lo que es representar a la ciudad. Me respigo solo de pensarlo», cuenta emocionado. La próxima temporada tendrá dorsal del primer equipo. « Cristian Salvador y Nacho Méndez son dos ejemplos», apunta el sierense.

Tres años después de su primera pretemporada junto al Pitu Abelardo, Pedro considera que ahora es un jugador «más maduro». Cuestionado por los consejos de José Alberto, reconoció que «me dijo que disfrutara al máximo y que es un premio».