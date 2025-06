Apurando y exprimiendo los últimos días de vacaciones en Asturias, Pedro Díaz (Siero, 1998) charla con EL COMERCIO de forma reposada sobre su primer ... año en Primera. Una experiencia que finalizó con un grabado para la historia por la clasificación del Rayo Vallecano para la 'Conference League', con el canterano del Sporting de Gijón como uno de los principales abanderados de ese impulso hacia Europa del club madrileño veinticuatro años después de su última experiencia internacional. Pedro comenzó viendo los toros desde la barrera, pero acabó siendo básico para Íñigo Pérez, marcando cuatro goles durante el curso –uno espectacular en el Bernabéu– y observado ya por otros clubes de la categoría.

–Tiene contrato hasta 2028 con el Rayo Vallecano. ¿Un verano tranquilo?

–Sí. La temporada terminó muy bien. Aprendí mucho y quiero más. No estoy pensando en otra cosa que no sea empezar con el Rayo y hacer una buena temporada. Igual o mejor que la anterior.

–¿Pensaba que iba a tener una adaptación tan rápida a la Primera División?

–Sabía que me iba a costar, pero no que me iba a adaptar tan bien. Confío en el nivel que puedo dar. Siempre me costó adaptarme, pero luego, cuando me adapto, creo que lo hago bien. Me gusta no saber dónde puede estar mi techo. Tengo ganas de empezar esta temporada.

–¿Y cree que le queda todavía margen para alcanzar ese techo?

–Lo que noto es que, cuanto más tiempo pasa, más cómodo estoy en acciones de elegir con balón, con más confianza, con más entendimiento con los compañeros. Si a eso nos referimos con el techo, pues sí. Tengo varias cosas que aún puedo evolucionar y mejorar.

–¿Con qué se queda de esta temporada?

–¿A nivel individual o colectivo?

–Individual.

–El gol del Bernabéu por todo lo que conlleva y esas semanas en las que me parecía hasta fácil marcar (marcó tres goles en tres jornadas consecutivas en el mes de marzo). Pero luego, claro, volvió la realidad (risas).

–¿Está viendo mucho fútbol este verano?

–Nada de nada. Cuando desconecto, lo hago de verdad. Ahora veo más golf que fútbol.

–¿Una válvula de escape?

–El golf con cabeza es una pasada. La clave es tener alguien al lado que la tenga. Cuando juego con mi padre o mi hermano, ninguno la tenemos y ahí vienen los problemas (risas). Pero es un deporte muy bonito. Conoces a gente nueva, juegas 18 hoyos con gente a la que le gusta el golf como a ti, estás en la naturaleza, caminas, respiras aire puro... Tengo una buena viciada al golf.

–Quería preguntarle por el incidente con Ratiu, jugador también del Rayo, quien intentó darle un cabezazo a usted tras la última jornada, en plena celebración de la clasificación para Europa. ¿Qué pasó?

–Yo soy bastante pacífico para la vida en general. Son cosas del fútbol y ya está. Eran momentos de mucha tensión. Unos lo saben gestionar de una manera y otros de otra. Sin más. A los diez minutos de que el equipo entrase al vestuario lo hablamos normal y fue todo bien. Nos dimos la mano y ya está. Son cosas del fútbol. No todo van a ser flores y sonrisas. Estas cosas también te hacen madurar.

–Ha sido un año histórico para el Rayo Vallecano. ¿Qué ve en la próxima temporada?

–Lo hablaba el otro día con un amigo. Las expectativas están altas, sí, pero hay que ser ambicioso. Si se dio así una temporada, ¿por qué no se va a dar la siguiente? Lo afronto con muchas ganas de empezar y de conocer al grupo. Sé que va a ir bien porque la mayor parte del grupo se quedará. Venga quien venga tendrá mucha suerte de estar con nosotros. Hacemos muy buen grupo.

–El otro día, en una entrevista con EL COMERCIO, Marcelino García Toral destacó su crecimiento en la temporada.

–Me lo comentaron. Solo puedo agradecerle esas palabras, sobre todo viniendo de Marcelino, con lo que es como entrenador, y que se me tenga en cuenta. Eso es porque algo estaré haciendo bien. Es un extra más para seguir. El año que viene quiero demostrar más y ser constante cuando me toque jugar. Lo más importante para mí es mantener una buena constancia.

–Hay dos técnicos asturianos en la 'Champions', Marcelino y Luis Enrique, pero ningún futbolista de la región. ¿Es un sueño para usted escuchar algún día el himno de la 'Champions'?

–No sueño como tal, pero sí que son cosas de las que hablo. Antes lo hablaba como algo lejano, pero ahora, desde la humildad, por supuesto, no lo veo tan lejos. Ojalá se me dé y con esfuerzo y trabajo pueda llegar a escucharlo. Este año lo escuchaba (el himno de la 'Champions') con mi hermano en el coche. ¡Qué pasada de composición! Ojalá pueda suceder. No lo veo como un sueño, pero ojalá ocurra.

–¿Qué sentimiento le despierta el ascenso del Oviedo a Primera División?

–Cada persona tiene una opinión diferente sobre lo que yo puedo ser. Hay gente que dice que soy del Oviedo... Pero los que me rodean saben lo que hay. Lo que no soy es antioviedista. No le deseo el mal al Oviedo. Que un equipo asturiano esté en Primera, claro que me alegro. Es una posibilidad de volver a Asturias a jugar. Darles la enhorabuena. A partir de ahí, obviamente lo que yo quiero, y que quede claro, es que el Sporting esté en Primera División. Si pudieran estar los dos, por supuesto. Imagínese un derbi asturiano en Primera. Sería una pasada.

–¿Jugaría en el Oviedo si se le planteara la posibilidad?

–Yo lo que quiero es jugar algún día con el Sporting en Primera. Eso es lo que me gustaría y lo que quiero.

–Maras decía esta semana que el ascenso del Oviedo tiene que servir para picar en el orgullo del Sporting. Una motivación para trabajar más y mejor por el ascenso...

–Sí. Lo asemejo un poco, a nivel individual, a la relación Messi y Cristiano. Si mantuvieron ese nivel tantos años fue por tener una competencia sana. Desde el punto del Sporting, ver que el Oviedo asciende a Primera, no hay que tomárselo de mala manera, sino como un acicate para pensar y luchar por estar en Primera División.

–¿Mantiene como objetivo personal volver a jugar en el Sporting algún día?

–Siento que estoy fuera de casa preparándome para volver algún día y ayudar, pero para ayudar de verdad. Siento que estoy en el Rayo aprendiendo mucho y en el futuro, cuando tenga el nivel, y ojalá se den las cosas por las dos partes y yo pueda ayudar, volver. Sí tengo en mi cabeza volver algún día al Sporting.

–Corredera, Dubasin, César Gelabert, la continuidad de Asier Garitano... ¿Qué le parece el proyecto?

–Da igual el nombre del equipo, los fichajes. Por encima de todo eso está el grupo que se genere. Espero que se haga un buen grupo. Desde la poca experiencia que tengo y lo que viví este año, que nos salió así, la clave fue el grupo que teníamos: cero egos, ningún problema, fuimos todos siempre a una. Todos los días del año me he levantado con muchas ganas de entrenar con los compañeros. Con los fichajes que se hagan lo que deseo para el Sporting es que tenga un buen grupo y seguro que así se da un año muy bueno.

–¿Conoce a Garitano?

–No, la verdad es que no hemos coincidido.

–¿Y cómo valora su trabajo?

–Creo que el equipo fue muy regular y competitivo desde su llegada. Eso es difícil de conseguir, sobre todo si se tiene en cuenta que llegó casi al final de la temporada. Esta próxima campaña, habiendo tenido estos partidos anteriores, empieza con algo más de ventaja. Espero y deseo que salga bien y que se empiece con buen pie. La temporada es muy larga y la Segunda es muy complicada. Ahí estaré siguiendo los partidos.

–Se va Nacho Méndez, uno de los canteranos, capitán y un compañero suyo de generación.

–Se hablan muchas cosas, pero creo que aún no hay nada oficial. No sé qué es lo que hay. Siempre cuesta salir de casa, pero no está mal tampoco experimentar y crecer fuera. Se madura mucho. A mí me vino muy bien y creo que otros compañeros también tuvieron buenas experiencias. No siempre pasa, pero se aprenden muchas cosas. Seguro que Nacho aprenderá y crecerá como jugador y persona si sale.

–El Sporting está interesado en el regreso de Sergio Álvarez si este verano saliera del Eibar. Usted era un crío cuando él era uno de los referentes del equipo...

–Volvía el otro día en el avión de Ibiza a Asturias y lo tenía delante. Me puse a hablar un poco con Sergio de la vida y de todo. Hay una pregunta que yo le hice...

–Cuente, cuente...

–Lo voy a dejar ahí o que lo cuente él más adelante.

–¿Usted tenía a Sergio como referencia?

–Claro. Yo veo a Sergio, le escucho y me recuerda al Sergio capitán luchando en un partido todo el rato, haciendo 'segadas', dejándose el alma en cada acción. Para mí Sergio es el Sporting de antes.

–Le pregunto por otro futbolista, ya que usted está en medio de las dos generaciones. Nacho Martín ha renovado su contrato hasta 2029. ¿Cómo lo ve?

–Le felicité, le felicité cuando me enteré. Me alegro mucho por él y, sobre todo, porque por el tiempo que compartí con él me pareció muy buen futbolista y un chaval muy normal, llano y transparente. Yo soy más de este 'equipo'. Me gusta que a la gente que hace bien las cosas y es normal, buena gente, persona antes que futbolista, le vaya muy bien. Espero que el día de mañana acabe siendo un líder porque creo que tiene el nivel para ello.

–¿El Rayo le ha dado alguna clave para el éxito? ¿Para ascender?

–De momento, este año he tenido la fórmula para no descender de Primera. Esa fórmula de ascender… Es muy complicada. Creo que el punto número uno y más importante es, y vuelvo a lo que le decía antes, tener un buen grupo y no desquiciarse cuando las cosas no salen o llegan los malos resultados. Todos los equipos tienen algún momento de bajón cuando las cosas no salen. En los últimos partidos, también se notan los nervios. Normalmente, el que mejor los gestiona es el que logra subir. Pero no sabría decirle la fórmula.

–¿Y qué peso debe de tener Mareo en este proyecto?

–Eso lo doy por supuesto. Mucho. Un papel súper importante. Hay que cuidar lo de casa, sacar buenos jugadores. No es lo mismo tener a un jugador de casa, que haya crecido en el Sporting, que mucha gente que venga de otros sitios. Si ficha muchos jugadores de fuera, no sé la estadística, pero el compromiso y la identidad seguramente no van a ser iguales. Para mí es algo esencial cuidar los jóvenes, lo de casa. Ojalá en no mucho tiempo veamos una perla en Mareo.