Pedro Díaz sube de nivel Pedro Díaz avanza vigilado por el delantero Álex Alegría. / JORGE PETEIRO «Me quedo con el debut y con la sensación de salir al campo y representar al Sporting. Es un honor», reconoce el canterano ANDRÉS MENÉNDEZ GIJÓN. Lunes, 20 mayo 2019, 03:00

La única noticia positiva de la derrota en La Romareda estuvo en el dorsal 27. «Me quedo con el debut y con la sensación de salir al campo y representar al Sporting de Gijón. Es un honor», exclama Pedro Díaz (La Fresneda, 1998), que con su estreno en Liga del viernes pasado dio un nuevo paso en su incipiente ascensión al primer equipo, atada de forma oficial a partir del próximo verano con un contrato que le vincula para las siguientes temporadas con los mayores.

El sierense ha tenido que esperar muchos meses para estrenarse en la Liga. En septiembre de 2017 debutó como titular a las órdenes de Paco Herrera en la Copa del Rey ante el Reus. Este curso también había participado en cinco encuentros más del Torneo del K. O. No perdió la paciencia Pedro, quien con el paso del tiempo se considera «más maduro». En estas últimas semanas de Liga podría incluso estrenarse en El Molinón. «Estoy preparado para lo que decida el entrenador. Estar en el primer equipo es un premio», admite con una sonrisa, reconociendo el deseo de todos los jugadores que están en el filial: «Todos los chavales queremos estar en el primer equipo».

«Me dan 'respingos'»

Pedro se ha mostrado como un canterano ejemplar. Humilde, nunca decayó tras no ser seleccionado entre los seis promocionados elegidos el pasado verano. El club había acordado con él esperar un curso más. «Yo quería jugar. En el filial he jugado con continuidad», asume. El premio a su constancia le puede llegar la próxima semana debutando en el estadio gijonés: «Voy cada dos domingos a El Molinón. Me dan 'respingos' solo de pensar en el ambiente que habrá».