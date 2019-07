Pelayo Morilla: «Vamos a pelear por todo este año»

Una vez reincorporado de sus molestias físicas, Pelayo Morilla se sumó a los entrenamientos del Sporting y, después, acudió a una repleta rueda de prensa. Su primera comparecencia en Mareo. Pelayo, tranquilo, elogió el colorido del primer equipo. «Nos están reencontrando con nuevas caras. Nuevos compañeros. Vamos a pelear por todo este año. Nos estamos conociendo. Que haya caras conocidas es bueno. Creo que es bueno tener gente de la casa y gente de fuera que suba el nivel».

Cuestionado, como cada verano, por el interés de los gigantes europeos en su fichaje, el canterano agradeció el interés, pero se mostró partidario de continuar. «Yo siempre estoy muy tranquilo. Estoy en el sitio que quiero estar que es aquí. Que se hable de un traspaso a mí no me importa. Es algo que llevan mis representantes. El interés de equipos grandes como el Madrid indica que estoy haciendo las cosas bien. No es motivo para relajarse». A su vez, Morilla elogió los dos fichajes estrella del proyecto: Javi Fuego y Manu García, que se confirmará con el esperado anuncio entre partes entre hoy y mañana. Respecto al poleso, comentó que «es un grandísimo jugador y que es importante la ayuda que nos da en los entrenamientos». De Manu, elogió su talento. «Va a dar un salto de calidad muy importante», concluyó.