«Esta pelea será hasta el último día» 01:42 José Alberto bebe agua en un momento del entrenamiento de ayer en Mareo. / ARNALDO GARCÍA «No firmo jugarme el 'play off' en la última jornada», asegura José Alberto | «El Mallorca se está haciendo fuerte en su campo, pero nosotros también estamos bien fuera. Solo nos falta acertar», observa J. BARRIO GIJÓN. Sábado, 4 mayo 2019, 02:19

Recepcionando con un oído y con el otro preguntas sobre las típicas cábalas del final de la temporada, con un escenario que anuncia en la cartelera mucho enfrentamiento directo e incertidumbre a granel, José Alberto solo emitió una impresión. Ayer le daba en la nariz que hasta la visita del Cádiz a Gijón todo estaría abierto de par en par. «Está todo muy igualado, con muchos equipos metidos en la pelea por esos dos o tres puestos que quedan en el 'play off», arrancó el técnico, observando que «con todos los enfrentamientos directos que hay y los puntos en juego que quedan, tengo claro que esta pelea va a ser hasta el último día».

Con todo, ambicioso, no quiso pillarse los dedos y firmar antes de tiempo un escenario en el que el Sporting se juegue su pase a la ronda del 'play off' el último día, ante el correoso equipo de Cervera. «No firmo nada», replicó, a la vez que razonó que «igual hablamos de eso y ahora entramos en una racha de victorias y los tres puntos del Reus nos dan para meternos. Nunca se sabe». Por todo eso, el entrenador del Sporting concluyó que «no vale para nada sumar cifras, sino los tres puntos de cada jornada y, en este caso, ganar al Mallorca» porque, agregó, «en el fútbol no tenemos una bola que nos asegure qué va a pasar».

Metido en harina, José Alberto anticipó un duelo duro en Son Moix, donde se plantará mañana el equipo (16 horas). Sin arrugarse por la importancia de la cita, con el equipo a cuatro puntos del 'play off', recordó que «llevamos jugando partidos de este tipo mucho tiempo», aunque valoró la oportunidad que se abre el fin de semana, con un Oviedo-Granada y Cádiz-Málaga, además del duelo en Son Moix: «En este caso, el Mallorca está en los puestos de 'play off', haciendo una excelente temporada y en casa se está haciendo fuerte». Pero, defendió en un par de ocasiones, «fuera de casa nosotros también estamos bien, con buenos números, pocos goles recibidos y haciendo ocasiones para ganar. Solo nos falta acertar».

Del Mallorca habló con respeto, enumerando a Budimir, Salva Sevilla, Pedraza y Dani Rodríguez, entre sus fortalezas, subrayando que está diseñado sobre «una parte importante del bloque que logró el ascenso» a Segunda. «Es un equipo que no va a cara descubierta a los partidos, que trabaja bien el aspecto defensivo, muy ordenado, solidario, con transiciones rapidísimas y que domina el balón parado», resumió el técnico, que echó un último vistazo al partido frente al Elche: «A esos primeros 45 minutos nos tenemos que agarrar. Vimos a un Sporting dominador y capaz de generar mucho peligro al rival».

Con respecto al posible once, el técnico dejó caer la posibilidad de que Traver y Carmona se mantengan en las bandas, pero no cerró la puerta a Lod, quien, en principio, regresará a la lista: «El cambio de sistema posiblemente le haya quitado protagonismo, pero estamos contentos con él porque es un excelente profesional, suma en la posición que participa y siempre valoramos su participación. Para este domingo, también».

Seis futbolistas en duda

La plantilla del Sporting, por otra parte, experimentó ayer un severo recorte en el penúltimo entrenamiento de la semana. «Veremos mañana -por hoy-. Vamos a esperar y a partir de ahí tomaremos las decisiones. Hay varias dudas para este domingo», confirmó José Alberto. Canella (molestias en la rodilla), Ivi López, Álvaro Jiménez, Javi Noblejas, Cristian Salvador (con una fuerte contusión en el tobillo derecho) y Dani Martín (pisotón) se ejercitaron al margen del grupo. Ninguno en principio apunta al once.