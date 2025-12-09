La peña Joaquín: «Premiar a Cote es premiar al Sporting» El colectivo entregó ayerel 'Carro de Plata' al exfutbolista rojiblanco en una multitudinaria gala a la que asistieron varios estandartes de lahistoria del club gijonés

Serafín Cifuentes, presidente del colectivo, entregando el 'Carro del País' a Cote en presencia de Joaquín, socio de honor de la peña.

Javier Barrio Gijón Martes, 9 de diciembre 2025, 00:20 Comenta Compartir

«Cote representa el Sporting, el trabajo, es un chaval sencillo, majo... Tenía que haber seguido una temporada más y habría sido muy útil para el equipo. Estamos encantados de que esté hoy con nosotros», resumía ayer Serafín Cifuentes, presidente de la peña Joaquín de Sariego, tras el multitudinario acto de reconocimiento al exfutbolista del Sporting en el 45 aniversario de esta histórica peña.

Unos 160 asistentes dieron lustre a la velada que tuvo lugar en el Restaurante Amandi, en Villaviciosa, para rendir homenaje al que fuera capitán del Sporting hasta el pasado verano y uno de los mejores jugadores salidos en Mareo en las últimas décadas. «Premiar a Cote es premiar al Sporting», sintetizó Mario Canal, miembro de este colectivo.

Ampliar Cote, en el centro, en primera fila, al lado de Joaquín, posando junto a todos los asistentes al evento en el Restaurante Amandi. Juan Carlos Roman

Entre los asistentes estuvieron nombres ilustres del Sporting, comenzando por Joaquín, socio de honor de la peña y máximo representante institucional del club, «orgulloso» de que el premio recayera este año en Cote. También se dejaron ver exfutbolistas, como los hermanos Ablanedo -José Luis y Juan Carlos-, David Cano, Pablo Díaz Stalla, Jorge David, Claudio, Jiménez, Redondo, Javi Fuego y Narciso. No fallaron tampoco Jorge Guerrero y Emilio Llerandi, máximos representantes de la Federación de Peñas.

Cote recibió el 'Carro del País de Plata', el prestigioso galardón que entrega la peña Joaquín cada año, con «orgullo» y «agradecido», siendo aplaudido por un repleto salón, en el que estuvieron como invitados Carlos Llamas y David Acebal, del departamento de Comunicación del Sporting, así como Diego Fuertes, entrenador del equipo Genuine.

La peña Joaquín estuvo respaldada en su fiesta anual por las peñas Maliayo, San Martín de El Berrón, Redondo Los Yerbatos, Baruyu, Los Yeyos de Pola de Siero, Isma, La Cueva y la peñona Mattuso de Sevares.

El club promueve una recogida de alimentos en la previa al partido contra el Granada El Sporting y el Banco de Alimentos de Asturias se han unido para organizar este sábado, antes del partido contra el Granada, una recogida de alimentos. El horario habilitado para ello es desde las 10 horas hasta las 16.15 horas, con un espacio en la esquina de la Grada Sur y otro en la Tribuna Oeste de El Molinón. También se habilitarán, a partir de las 14 horas, varios puntos de recogida junto a las puertas 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 16. Se recogerán alimentos no perecederos. La Fundación Sporting anima al sportinguismo, en ese sentido, a colaborar para que «todas las familias de nuestra región» puedan disfrutar de la Navidad.