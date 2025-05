Diez años de sportinguismo de «animación, unidad y cantera»

«Esfuerzo, humildad, cantera y unidad». Fueron las cuatro palabras con las que Josepín, de la peña sportinguista Los Guajes cerró ayer su alocución. Las ... cuatro, dijo, representan los mejores valores del Sporting, esos que hace una década los llevó a poner en marcha uno de los colectivos de aficionados rojiblancos que más tirón tiene. Su agrupación cumplía diez años y un centenar de personas se dieron cita en el Tierra Astur para celebrar que Los Guajes lo son desde ayer un poco menos.

No faltaron miembros de otras peñas, ni representantes del club. David Guerra, presidente ejecutivo, y los jugadores Nikola Maras y Dani Queipo asistieron al evento, en el que también hizo acto de presencia el exjugador Jony Rodríguez, a quien hicieron entrega de un trofeo por «representar los valores y ser bandera de ese Sporting de 'Los Guajes'». Y es que el nombre de la peña, y su año de fundación, no es casualidad. Nació a los albores del último ascenso, el de 2015. «Uno de los más importantes del Sporting, por el fondo y por las formas», como insistía el propio Josepín. «Ocupáis un espacio muy singular dentro de la afición», les reconoció David Guerra desde el local de Poniente. «Vuestra capacidad de movilización no es habitual. Sé que no estamos en el mejor momento y así recibo la crítica», se sinceró el presidente entre los peñistas, a quien les reconoció su papel para poner al equipo «en el lugar que le corresponde en el corto y medio plazo».

Con tan solo diez años de bagaje, Los Guajes se ha convertido en uno de los colectivos con más pujanza dentro de la parroquia rojiblanca. «A vosotros no os tocó vivir los años del Sporting de oro, pero estoy seguro que tendréis un papel significativo en el próximo», les expresó Guerra. Dentro de la Unión de Peñas Sportinguistas (Unipes), han sido uno de los núcleos más activos en los últimos grandes recibimientos al equipo en días grande. Tanto cuando las cosas iban bien como cuando más lo han necesitado desde el club.

Un sentir al que se sumaba el propio presidente de Unipes. Gustavo Alonso se refirió a los miembros de Los Guajes como «nuestra ala más de animación», dentro de los colectivos de aficionados que él representa. «El año pasado me desplacé con ellos a ver el partido del Amorebieta y casi los doblaba a todos en edad», bromeaba el representante de la afición, quien definió al colectivo como uno «que es presente, que ya tiene un pasado, pero que sobre todo tiene mucho futuro» dentro de la afición. En definitiva: «una peña de enorme valor».