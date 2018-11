«No es penalti, me quité a un jugador de encima» Álex Pérez pide explicaciones al árbitro tras el penalti. / A. GARCÍA Álex Pérez se queja del trato recibibo en el campo por el árbitro y afirma que «lo peor es que ni te hablan» | «Yo no tengo la culpa de que el rival mida metro y medio y se me tire», afirma enfadado el central madrileño ANDRÉS MAESE GIJÓN. Lunes, 12 noviembre 2018, 05:14

Álex Pérez no es un hombre que se muerda la lengua. Si hace una semana recriminó al equipo, tras la derrota en Almería, cierta falta de actitud, ayer el central cargó contra los árbitros.

Salió del vestuario con hielo en su rodilla derecha «por precaución». No fue suficiente para que el madrileño se enfriara porque con cierto enfado explicó la jugada en la que el colegiado señaló la pena máxima tras un forcejeo con Juanpi. «No es penalti, me quité a un jugador de encima», explicó el defensa cuyo enfado fue a más.

«Yo no tengo la culpa de que el rival mida metro y medio y se me tire. Es algo que siempre me hacen los delanteros y nunca pitan nada», afirmó el rojiblanco, que minutos después pidió disculpas por estas declaraciones con las que, según dijo, «no quería despreciar a un compañero por su estatura».

El central aprovechó la ocasión para recordar que «ya estoy cansado. El equipo ha salido perjudicado en varios partidos y no podemos hacer nada por corregirlo». El zaguero tampoco entendió que Juanpi no saliera del terreno de juego una vez que le atendieran los servicios médicos del Málaga. El atacante fue el encargado de marcar después de que el palo evitara el tanto de Leschuk: «Ni lo entiendo yo ni lo entiende nadie»

Antes de abandonar los pasillos de El Molinón para dirigirse al garaje, Álex Pérez no pudo hacer públicas las explicaciones que le dio el colegiado sobre el penalti que le señaló. «Lo peor de todo es que el árbitro no me dice nada», afirmó mientras resoplaba. «Es que no te contestan, no te quieren explicar nada, pero no quiero hablar más del tema porque estoy muy quemado con todo», subrayó. El madrileño destacó el trabajo de todo el equipo sobre el terreno de juego. «Levantamos la cabeza y conseguimos empatar, peleamos y empujamos hasta el final. Ahora nos toca hacer bueno el punto el próximo fin de semana», explicó.

Si la semana pasada se quejó de la falta de actitud del equipo, esta vez quiso felicitar a todos los futbolistas porque «en cada disputa y en cada pelea nos hemos vaciado. Es la imagen que tenemos que dar cada fin de semana porque somos el Sporting».