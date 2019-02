«Pensar en el 'play off' es una chorrada»

Pese a que José Alberto López aseguró en más de una ocasión que no se obsesiona con la clasificación, el técnico parece tener claro que la situación clasificatoria en la que se encuentra el Sporting le impide mirar a día de hoy hacia el sexto puesto. El «objetivo mínimo», tal y como lo define Miguel Torrecilla, se encuentra a nueve puntos, una distancia que no le permite hacer cábalas más allá de ganar mañana al Rayo Majadahonda.

«Es una chorrada pensar ahora en el 'play off'», zanjó el preparador. Sin medias tintas. Su respuesta llegó como consecuencia de las palabras de uno de los recién llegados a Gijón. Aitor García, que mañana se verá las caras con los que hasta hace unas semanas fueron sus compañeros en el Rayo Majadahonda, afirmó durante la semana que «vamos a intentar recortar los nueve puntos». Un hecho que, por el momento, no se le pasa por la cabeza al entrenador rojiblanco. «Cómo vamos a mirar hacia el 'play off'», preguntó con cierta retórica José Alberto.

Al ovetense no le falta razón. Pese a que ni él ni sus futbolistas pueden dar por perdida la temporada mientras haya puntos en juego que no descarten matemáticamente su clasificación, el entrenador prefiere centrarse en mejorar las actuaciones de las últimas jornadas. «Concedemos más al rival, se vio ante Las Palmas y Osasuna», indicó antes de repasar varios de los fallos cometidos en las dos últimas derrotas. «Hemos perdido la solidez defensiva y es un aspecto a mejorar. A partir de la seguridad, el equipo crecerá porque tiene fútbol y calidad», añadió.

«Hemos perdido la solidez defensiva y es uno de los aspectos a mejorar» «El Molinón nos recibirá con un gran ambiente, quiere ver ganar a su equipo» «El que me conoce sabe que en mis equipos nunca he tenido un once tipo» «Hemos preparado el partido como siempre, es una semana normal» «Tanto yo como los jugadores sabemos dónde estamos y la presión que tenemos»

La sesión que dirigió ayer en el campo número cinco de Mareo a puerta cerrada se alargó más de lo habitual. En torno a las doce y media de la mañana, la plantilla regresó al vestuario tras completar la penúltima sesión antes de volver a El Molinón para enfrentarse al Rayo Majadahonda. Estadio en el que ha perdido tres de los cuatro partidos ligueros que ha disputado el equipo desde que se inició el nuevo año.

«Los detalles nos marcan los partidos de casa», resaltó José Alberto, que continuó con la explicación de porqué el equipo no está sacando los partidos adelante en Gijón: «Quitando el choque de Osasuna, que fuimos superados, en los demás encuentros cometimos errores que nos penalizaron mucho».

Los malos resultados han generado un malestar generalizado en la afición. Que el equipo se encuentre a nueve puntos del sexto en pleno mes de febrero ha llenado de pesimismo a la hinchada. Por ello, el ambiente que se vivirá mañana en El Molinón es una incógnita, aunque José Alberto prefiere ver el vaso medio lleno y no duda de que la afición animará desde el primer minuto hasta el último. «Esta semana ya lo escuché más de una vez. Creo que se vivirá un gran ambiente porque la afición quiere ver ganar a su equipo», explicó el preparador, que zanjó el tema con una promesa: «A nuestra gente les daremos lo que quiere ver».

Sin un once tipo

Para ello, José Alberto variará la alineación respecto a la que utilizó el pasado fin de semana ante Las Palmas. Por lo visto durante la semana en la Escuela de Fútbol de Mareo, el técnico podría introducir a Robin Lod en el centro del campo para que el finlandés participe por detrás de Uros Djurdjevic. El serbio, que cumplió un partido de sanción por acumulación de tarjetas, regresará a la competición para ser la referencia ofensiva del equipo.

«Tenemos muchas posibilidades para formar un equipo competitivo», dijo el preparador, que una semana más ocultó la posible alineación. «El que me conoce sabe que nunca he tenido un equipo tipo. Vamos utilizando futbolistas dependiendo de los rivales, no creo que veáis un once tipo mientras entrene al Sporting», apuntó.

La idea del asturiano pasa por intentar ganarle la posesión del balón a un rival que «nos va a exigir». El técnico describió el juego del Rayo Majadahonda, del que destacó que «tiene paciencia y tranquilidad con la pelota, algo que nos falla últimamente en los partidos».

Esta mañana, a partir de las 10.30 horas, el equipo se ejercitará para terminar de perfilar un duelo que adquiere mayor protagonismo del esperado por la situación en la que se encuentran los rojiblancos. Se cerrará así una «normal semana de trabajo». Unos días de sesiones matinales en el que el cuerpo técnico no ha querido salirse de la rutina pese a la crisis de resultados.

«Hemos tratado el partido como siempre. Para nosotros es una semana normal, no cambia nada. Continuamos con la rutina de todas las jornadas», comentó José Alberto, que descartó haber mantenido más reuniones de las habituales con sus futbolistas. «Analizamos al rival, vimos los errores a mejorar y poco más», explicó sobre las sesiones de vídeo que mantuvo con la plantilla.

Pese a que el cuerpo técnico quiso desarrollar la semana con la mayor normalidad posible, ningún miembro de la primera plantilla puede negar que la presión empieza a notarse en cada partido. Desde hoy y hasta que los números no indiquen lo contrario, el Sporting afrontará cada duelo como una final para intentar entrar en el 'play off'. Algo que no preocupa a José Alberto porque, según aclaró, «tanto yo como los jugadores sabemos donde estamos. El que no consiga realizar su trabajo con la presión, no puede estar aquí», concluyó el técnico que espera romper la mala dinámica de resultados.