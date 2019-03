«199 de 200 personas dieron una ovación a los jugadores y nos quedamos con eso» «Al final estamos trabajando y tenemos que respetar a nuestros futbolistas», recuerda el técnico tras lo sucedido el jueves con un aficionado J. BARRIO GIJÓN. Sábado, 16 marzo 2019, 03:27

Fue un hecho aislado, con críticas a los jugadores de un aficionado, reprobado por la mayoría de los cerca de doscientos seguidores que se dieron el jueves cita en la grada de El Molinón para seguir el entrenamiento del equipo, a puerta abierta. José Alberto se refirió ayer a este incidente, agradecido por el comportamiento del grueso de los aficionados presentes. «Había 200 personas en la grada y una que no estaba conforme con el equipo y mostró su disconformidad. Las otras 199 dieron una ovación a los jugadores al salir y nos tenemos que quedar con eso», agradeció el técnico.

No ocultó su rechazo, en cualquier caso, por lo sucedido, recordando que la dinámica de trabajo del Sporting, con entrenamientos a puerta abierta, cada vez es más extraña en el circuito del fútbol profesional: «La gente debe de valorar que la mayoría de equipos de Primera y Segunda entrenan todos los días a puerta cerrada. Nosotros, por la cercanía que queremos con la gente, siempre lo hacemos a puerta abierta. Si la gente no se comporta como debe... Cuando vamos a ver una obra de teatro, no vemos antes ensayar a los artistas. Al final estamos trabajando y tenemos que respetar a nuestros jugadores, pero este ha sido un hecho aislado».

Lod y cinco descartes más

Antes de eso, el técnico rojiblanco había facilitado la lista de convocados, descartando por decisión técnica a Noblejas, Juan, Hernán, Álvaro Jiménez, Canella y Robin Lod, que tampoco estará en el derbi, convocado por su selección. Por lesión fueron excluidos Babin y Blackman. La lista la integraron dieciocho futbolistas: Mariño, Dani Martín, Molinero, Cofie, Aitor García, Carmona, Ivi López, Nacho Méndez, Sousa, Geraldes, Peybernes, Cristian, Traver, Pablo Pérez, Djurdjevic, Álex Pérez, Alegría y Cordero.