Sporting Peybernes: «Febrero ha sido un mes muy duro» El central reconoce que «anímicamente estamos tocados, pero hay que estar unidos» ANDRÉS MAESE Gijón Miércoles, 27 febrero 2019, 15:54

El peor momento de la temporada para los jugadores del Sporting está siendo más duro de lo esperado en el vestuario. Los futbolistas no esperaban estar en la situación en la que se encuentra el equipo, a once puntos del 'play off' después de sumar tres derrotas consecutivas. «Las derrotas en casa son más difíciles de asimilar. Mentalmente estamos tocados. Nos faltan muchas cosas, somos conscientes de la situación y lo mejor que podemos hacer es entrenar mejor que nunca hasta el final de la temporada», afirma el central.

Peybernes anunció que «para el domingo voy a estar disponible si así lo considera el entrenador». El defensa sufrió un golpe en un costado ante Osasuna, que todavía le genera alguna que otra molestia: «Estoy más o menos bien, tengo un golpe en la costilla y me molesta un poco, pero el trabajo con los fisioterapeutas ha hecho que mejorara mucho».

Como el resto de sus compañeros, Peybernes destaca el buen grupo que hay en el vestuario, aunque recordó que «la buena calidad que tenemos hay que demostrarla sobre el terreno de juego».

El rojiblanco no llegó a conocer a Quini, pero afirmó haber escuchado siempre buenas palabras sobre él: «Todos los jugadores, cuando hablan de Quini, hablan de una persona muy importante en la historia del Sporting. Todos hablan bien de él, nadie habla mal. Fue un futbolista grande en toda España, se trata su figura con mucho respeto».