Piqué se vuelve a calzar las botas para ayudar a su Andorra y puede estar en El Molinón

José Luis González Gijón Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:05

Gerard Piqué, leyenda del Barcelona y de la Selección Española, se retiró hace tres años del fútbol en activo. El central abandonó el césped para centrarse únicamente en los despachos, desde donde dirige sus empresas. La más conocida es Kosmos, propietaria del Andorra, próximo rival del Sporting y que atraviesa un momento complicado en lo deportivo que se ha saldado con la destitución de Ibai Gómez como entrenador. El empresario, ocupado junto a la directiva en la contratación de un nuevo entrenador, decidió durante esta semana sumarse a las sesiones de trabajo y echar una mano a los técnicos interinos que se han hecho cargo de la situación y que, previsiblemente, dirigirán al equipo en su visita al estadio de El Molinón.

La presencia de Gerard Piqué en Gijón no está descartada, aunque en la grada. Los encargados de dirigir al equipo sobre el césped apuntan a ser Carles Manso, con el rol principal sobre el papel, Franco Gros, Daniel Ortiz y Julián Pedernera. Eso sí, en un trabajo mancomunado en el que todos tendrían el mismo peso.

La de esta semana no es la primera vez que Gerard Piqué muestra una implicación con su equipo poco habitual entre los directivos. Dos temporadas atrás, también con el club en Segunda, se mantuvo muy cerca tras la destitución de Eder Sarabia, cuando la entidad trabajaba en la llegada de Ferran Costa. En aquel momento, el Andorra dio los mandos del equipo a la terna formada por Toni Astorgano, Aitor Yeto y José Bermúdez, encargados de dirigir al equipo en su choque contra el Mirandés. También se percibió su implicación la pasada campaña, con la escuadra en Primera RFEF.