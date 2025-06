La política para la cantera del Sporting de Gijón: una vuelta a los orígenes y un mejor filtro para los fichajes

Javier Barrio Gijón Lunes, 2 de junio 2025, 11:55 Comenta Compartir

El Grupo Orlegi parece dispuesto a dar un giro importante a la política de cantera que ha trazado en sus tres primeros años de gobierno del Real Sporting de Gijón, tratando de recuperar la filosofía que hasta hace no mucho se imprimía en Mareo, con un mayor control de los jóvenes talentos, con profesionales que conozcan mejor el terreno y, también, un filtro para la captación más certero. Del talento local, por supuesto, y del talento de fuera de Asturias.

En ese camino, Felipe Vega-Arango, director de Mareo, y Emilio Gutiérrez, máximo responsable de Captación, llevan ya desde la semana pasada trabajando sobre el terreno, tratando de sentar las bases de su proyecto. Lo tendrán que hacer a marchas forzadas, buscando reconducir algunas cuestiones que, en pleno final de temporada, ya tenían un rumbo marcado por Óscar Garro y Pedro Menéndez, con descartes planificados e, incluso, algún caso espinoso que se busca reconducir, como el de Pablo Villanueva, que apunta a firmar un nuevo contrato y al que pretendía el Girona.

En los últimos meses, ejecutivos de la firma mexicana habían mantenido muchas reuniones, a distintos niveles, con diferentes profesionales, además de realizar sus informes internos, asumiendo que tenían que voltear la situación, poner nuevos profesionales a los mandos y potenciar algunas áreas, como la de Captación, que tendrá «vida propia».

Dentro de la estructura del Sporting, en Mareo se le quiere dar una especial importancia a la figura de Emilio Gutiérrez, quien relevará a Pedro Menéndez, con una gestión muy discutida. Así, los departamentos de Felipe Vega-Arango y el exfutbolista rojiblanco estarán prácticamente a la par en el organigrama del club, con un funcionamiento diferente al que tenían Óscar Garro, también muy criticado, y el propio Pedro Menéndez.

En los próximos días, en ese sentido, el club espera cerrar la incorporación del gijonés René Centrón, una persona de confianza del exfutbolista del Barcelona y que, como él, también trabajó para el Barcelona, durante seis años, los últimos como ojeador de la zona norte. Su último destino profesional ha sido el Austin F. C., de la MLS estadounidense, del que se ha desvinculado para recalar en el Sporting.

El Sporting, aunque defiende que también hay notas positivas que destacar en el trabajo de cantera, como la influencia que tendrá a futuro el adelantamiento de los ciclos impulsado por Óscar Garro, asume que ha suspendido en otras. Entre ellas, el volumen de fichajes foráneos que ha realizado el filial, perdiendo asturianía, sin que esto supusiera un salto de calidad.

Futbolistas como el portero finlandés Elmo, cedido, que además era un habitual de la Selección Sub 21 de su país, no seguirá, salvo sorpresa, la próxima temporada en el club. De hecho, ya no ha formado parte de las últimas convocatorias ni del primer ni del segundo equipo.

Esta próxima temporada, a la espera de conocer la categoría en la que competirá el Sporting Atlético, se aspira a contar con una buena base de futbolistas de la casa, sobre todo la hornada que llega del juvenil, con Álex Diego y Matabuena, entre otros. Felipe Vega-Arango, en ese sentido, nació como técnico en Mareo, incluso estuvo durante un tiempo en el departamento de Captación del club. Luego, tras un paso por el Industrial y el Veriña, tuvo un paso intermedio por la Liga, desde donde inició su aventura internacional en Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea.

Con respecto al filial, el trabajo que ha realizado en estas últimas semanas Samu Baños está bien considerado en Mareo y, en este momento, tiene muchas opciones de continuar la próxima temporada. Pero habrá que esperar hasta ver la valoración final que se hará con la fotografía del final del 'play off' de ascenso y, por extensión, la competición en la que quede encuadrado el Sporting Atlético.

