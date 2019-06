«Es muy positivo dar continuidad al proyecto y que siga José Alberto en el banquillo» Marcelino García, con la grada principal de Les Caleyes de fondo. / DAMIÁN ARIENZA «Para el Sporting sería una muy buena noticia el fichaje de Javi Fuego. Todos los entrenadores queremos tener jugadores como él» J. BARRIO Martes, 18 junio 2019, 02:57

-¿Cómo ve al Sporting?

-Con pena. Quiero que suba, que esté en Primera. Cuando no lo logra, me da pena. El Sporting es mi primer equipo y tiene una importancia vital en mi vida. Sería muy desagradecido si no pensara así. Me dio la oportunidad de jugar al fútbol y luego, además, de entrenar a nivel profesional. Pasé más de quince años en Mareo. Me dio pena cuando descendió y también que ahora no lograra el ascenso a Primera División. El equipo, la ciudad, la afición y el estadio merecen estar en Primera.

-Sigue José Alberto al frente del proyecto. ¿Cómo lo interpreta?

-Es una buena noticia porque es una persona que conoce la casa, que fue creciendo en ella y conoce perfectamente a los futbolistas, y en líneas generales creo que hizo una buena temporada. Al final no dio, pero porque esto es Segunda y hay muy buenos equipos. Pero tiene un año de experiencia en la categoría. Le va a servir para tomar decisiones y conocer la Segunda desde dentro. Creo que es francamente positivo dar continuidad al proyecto y que siga José Alberto.

-¿Cómo ve la opción de que el Sporting recupere a Javi Fuego?

-No sé cuál es el pensamiento de Javi. No he hablado con él recientemente. Si quiere venir al Sporting, creo que sería muy importante para el club. Javi tiene mucha experiencia y es un futbolista muy bueno. Pero es que, además, a nivel de vestuario, de personalidad, carácter, ambición, sentimiento, todos los entrenadores querrían tener jugadores como él. Para el entrenador sería muy positivo, pero está en un gran club y en Primera. Si su idea es volver, sería muy bueno. Es un jugador que me merece un respeto y una admiración tan grandes como para que en cada momento elija lo que considere.

-Aportaría mucha experiencia.

-Los equipos necesitan jugadores con experiencia. La edad es importante, pero no determinante. Y después hay otra serie de circunstancias más allá de lo futbolístico que también cuentan. El aficionado se fija solo en lo que se hace en el campo, pero detrás hay un día a día, un entrenamiento tras otro, y ahí es donde se fomenta una realidad competitiva. Para eso hacen falta jugadores del perfil de Javi Fuego. Él es del Sporting, empezó de niño y acumula mucha experiencia como profesional. Para el Sporting sería una muy, muy, muy buena noticia. Pero, repito, ahora está en un gran club, en Primera, y tiene que mirar por su familia y analizar todo.