«Prefiero subir que jugar una final de Copa», asegura José Alberto

Con el eco del partido de ida de la Copa todavía retumbando en el ambiente, horas antes de partir hacia Albacete, José Alberto no se anduvo por las ramas cuando le plantearon la posibilidad de alcanzar la final de la Copa si eso supone no ascender. «No lo firmo. Respeto la opinión de todo el mundo, pero prefiero conseguir el objetivo de subir que jugar una final de Copa. Sería bonito, pero nuestro objetivo prioritario es la competición de Liga», atajó rotundo. Pese a esta llamativa mención fue el Albacete, el rival del Sporting de mañana en el Carlos Belmonte, el que copó todo su discurso. «Nadie le ha regalado nada y está ahí por merecimientos propios, haciendo una temporada excelente. La transición defensiva y ofensiva la hace de forma excelente. Es de los mejores de la categoría en eso y nos va a exigir concentración durante los noventa minutos», anticipó.

También hizo un intencionado guiño a la derrota del pasado sábado en El Molinón frente al Zaragoza, asumiendo que el equipo tiene que aprender la lección y no bajar tanto su rendimiento tras un gol como el primero que recibió del equipo maño: «Hay que aprender de todas las situaciones y de la derrota del Zaragoza, que, como sabéis, su primer gol nos hizo mucho daño. Pero el grupo ya supo encajar después un gol difícil frente al Valencia, con esa incertidumbre de si era o no, y se levantó y se repuso para hacer una segunda parte muy buena. Tenemos que tratar de conseguir que no nos hagan daño estas cosas y en eso hemos hecho hincapié».

Preguntado por la diferencia de puntos con el 'play off', a ocho, José Alberto volvió a recordar la longitud de la Segunda, confiado en que todavía hay margen para reengancharse. «Queda mucho. No hay nada definitivo a falta de 22 jornadas», dijo, insistiendo en que «cualquier partido es importante y, si podemos sumar ante un rival como este, mejor». Sobre lo que no quiso profundizar mucho fue con respecto al posible once. «Optaremos por dos puntas o tres en el medio, lo que estamos trabajando, el que sea mejor para ganar», deslizó, confirmando que «Robin Lod está bien para poder entrar de inicio» y destacando a Pablo Pérez, con muchas opciones de regresar al equipo titular en la Liga: «Es un jugador importante para nosotros en cualquier rol. Siempre da rendimiento, entrena bien, sale y ofrece lo que le pedimos. Para nosotros es un lujo disponer de Pablo».

Del mercado de invierno pasó de largo, con el nombre del delantero Kenan Kodro planteado sobre la mesa directamente entre las preguntas. «No voy a hablar de jugadores que no tenemos», concluyó, subrayando que «trabajamos con lo que tenemos, nunca he realizado plantillas y siempre hemos trabajado con lo que nos ha dado el club». Antes de concluir ensalzó el trabajo de Djurdjevic y Blackman, pero insistió en que «tienen que mejorar sus cifras». Al final del entrenamiento, el técnico había dado la lista de convocados, en la que fueron incluidos los 22 disponibles, además de Cordero, con ficha del filial, y Robin lod, recuperado de sus problemas físicos, con las bajas de Álex Pérez e Isma Cerro.

