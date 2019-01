Viaje por la historia de la 'Mareona' Los autores de la obra Frichu Yustas y Rebeca Díaz posan con el libro delante de José Luis Ablanedo, Jiménez, Claudio, Joaquín, Jorge Guerrero y Rafael Gutiérrez Testón. / ARNALDO GARCÍA Rebeca Díaz y Frichu Yustas presentan el primer libro dedicado a las peñas del Sporting VÍCTOR ROBLEDO GIJÓN. Jueves, 24 enero 2019, 02:31

La biblioteca sportinguista tiene desde hace unas semanas un nuevo título. Los peñistas Rebeca Díaz y Frichu Yustas, pertenecientes a Yo Solu, presentaron ayer en la Antigua Escuela de Comercio el libro 'Las peñas del Real Sporting de Gijón. Historia de una afición', un volumen que recoge la evolución de los colectivos que acompañan al equipo rojiblanco desde hace más de ochenta años, así como un detallado censo de las peñas que se mantienen activas, con fotografías, datos y una pequeña reseña de cada una de ellas.

«Llevamos con esta idea desde hace mucho tiempo. Había muy pocas cosas escritas sobre la afición del Sporting y la editorial Deporte y Vida nos ofreció la posibilidad de sacar el libro adelante», explicó Yustas acerca de un proyecto que tardó «unos dos años» en materializarse. Los autores han tratado de recoger también en la obra «pequeñas historias que quedaron un poco en el olvido y que nos apetecía rescatar, como el origen de las camisetas del Sporting, del merchandising o de los primeros viajes de la 'Mareona'». «Incluso nos han quedado fuera algunas cosas por falta de espacio», lamentaron.

A lo largo de 378 páginas, Díaz y Yustas repasan los orígenes de las peñas sportinguistas hasta la actualidad. Una mención especial está dedicada a la peña El Entrego -actualmente denominada La Laguna- que fue la primera de las 128 existentes a día de hoy en crearse. «Es muy curioso. Se fundó en 1937, en una época en la que no había fútbol por la Guerra Civil. La crearon para hablar de lo que había sido el Sporting y después de la guerra empezaron a hacer viajes desde El Entrego para ver partidos en El Molinón», explicó Yustas.

Los autores recurrieron a varias fuentes para documentar su trabajo. «Hubo dos fundamentales. Una fue la hemeroteca de EL COMERCIO y otra la Hemeroteca Municipal. También nos ayudaron mucho Juanele Merino y Joaquín Aranda, que en paz descansen, y Janel Cuesta. No vivieron los inicios, pero sí conocieron a gente que los vivió y su colaboración nos resultó de una gran ayuda», agradecieron. Entre los exjugadores que también aportaron testimonios destacan la aportación de Armando Medina, «que tiene además la primera peña dedicada a un jugador», apuntaron.

Los lectores descubrirán otros datos curiosos, como la historia de la primera peña sportinguista en el extranjero, fundada en 1981 en Bruselas, o de las dos existentes en Buenos Aires y en Venezuela. Rebeca Díaz y Frichu Yustas lograron contactar «con más de un noventa por ciento de las peñas con las que cuenta el Sporting, aunque no todas se mantienen en activo y otras prefirieron no participar al no tener apenas actividad», según explicaron.

Los veteranos Joaquín, Claudio, Jiménez y José Luis Ablanedo acompañaron a los autores en el acto, conducido por Rafa Gutiérrez, de La Buena Letra, y organizado por la Sociedad Cultural Gesta.

Este mismo viernes se realizará una nueva presentación de 'Las peñas del Real Sporting de Gijón. Historia de una afición' en la Casa del Pueblo de El Entrego. El libro se encuentra a la venta en las principales librerías de Asturias al precio de veinte euros.