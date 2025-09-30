El presidente del Sporting de Gijón se reúne con el Comité Técnico de Árbitros en Las Rozas

David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, se reunirá este martes por la mañana en Madrid, en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, ... con la directiva del Comité Técnico de Árbitros para analizar distintas cuestiones.

Aunque parece ya un recuerdo muy lejano, sobre todo por el seísmo que ha provocado la derrota del domingo frente al Albacete, el Sporting manifestó su malestar al CTA al principio de la semana pasada por el arbitraje sufrido contra el Almería. El equipo de Asier Garitano se vio muy condicionado en este encuentro por las expulsiones de Guille y Álex Corredera, además del grave error de apreciación que tuvo el colegiado –también el VAR– en la dura entrada que Kevin recibió del delantero brasileño Thalys, quien tenía que haber sido expulsado.

En ese contacto de hace una semana, como informó EL COMERCIO, el club solicitó una reunión con el CTA, que preside desde este verano Fran Soto, quien ha capitaneado una importante renovación en toda su estructura, para conocer con más detalle su funcionamientos, sus protocolos de actuación y una aclaración de primera mano de las jugadas polémicas. El encuentro quedó fijado para hoy.

El nuevo Comité Técnico de Árbitros está intentando impulsar una metodología de trabajo más aperturista y cercana con los clubes que sus antecesores. También está depurando responsabilidades con los errores que va detectando durante las jornadas. Este fin de semana, por ejemplo, Rubén Ávalos Barrera, el árbitro que estaba al frente del VAR en el Almería-Sporting, no fue asignado para ningún partido, pese a que los colegiados de la Sala VOR no descansan.

Queda ahora por ver si también entra en la 'nevera' el árbitro madrileño Manuel Ángel Pérez, al que tocaba descansar este pasado fin de semana, pero que, en teoría, tendría que dirigir un partido en esta jornada 8. Si finalmente no es asignado, se interpretará que el colegiado también ha sido sancionado por lo sucedido en Almería.

El Sporting ya conoció a la nueva directiva del Comité Técnico de Árbitros durante la concentración que tuvieron los colegiados este verano en Asturias.