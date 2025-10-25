El Sporting de Borja Jiménez quiere más

Andrés Maese Gijón Sábado, 25 de octubre 2025, 21:10 Comenta Compartir

La filosofía del titular del banquillo del Sporting, Borja Jiménez, es la de no darse por satisfecho con lo conseguido, sino intentar siempre dar un paso más hacia adelante. Y así es como se plantea el preparador rojiblanco su segundo encuentro en El Molinón y el tercero como entrenador del conjunto gijonés.

Llega este domingo (18.30 horas) a Gijón el colista de la categoría. Un histórico como el Zaragoza que, sin embargo, vive inmerso en uno de sus peores momentos deportivos de su historia. Aún es pronto, pero la realidad del fútbol ha situado al cuadro maño, que estrena entrenador esta jornada, en la cola del pelotón de Segunda División.

Pese a que se presente un rival herido en El Molinón, Borja Jiménez no quiere cualquier tipo de relajación entre sus hombres. No permite, en ningún caso, bajar el ritmo diario de trabajo a sus futbolistas, por lo que ni mucho menos lo va a permitir ante el Zaragoza.

El preparador rojiblanco, junto a su equipo de trabajo, continúa en la 'creación' de su Sporting. Sin hacer demasiado ruido, ni generando grandes revoluciones en el vestuario, Borja ha dejado algún detalle de autor en sus primeras dos jornadas al frente del banquillo rojiblanco. Los rivales a batir no fueron sencillos, pero el técnico ha logrado cambiar la mentalidad de unos jugadores que se encontraban estancados en una crisis de resultados y también de juego.

La única variante introducida en el once inicial por el nuevo técnico es la de Justin Smith. Jiménez le ha otorgado plenos galones en la medular junto a Corredera y César Gelabert. Todo un acierto en estas dos últimas semanas. Cada uno de los jugadores ofensivos a los que se les ha preguntado por el nuevo preparador ha destacado que la mayor diferencia que palpan en el día a día es la «libertad» que les otorga el entrenador. Ese oasis de fantasía ha precipitado a que Otero, Dubasin y Gelabert dieran un paso al frente en las dos últimas victorias del equipo.

Los tres serán de la partida ante el Zaragoza junto a Gaspar Campos, un futbolista que se encuentra en el camino hacia su mejor versión. Su paso adelante también lo ha notado el equipo, aunque le resultará complicado poder alcanzar a corto plazo el nivel que están ofreciendo sus compañeros de fatigas en la creación de los goles.

Sus fieles escuderos estarán cubriéndoles las espaldas. El centro del campo formado por Corredera y Smith ha ganado presencia. Quedó reflejado, sobre todo, la pasada semana en Pucela. El Sporting cubre más y mejor el terreno de juego y la presencia física de Smith ayuda a que Corredera no pierda tanto su posición como sí le pudo suceder anteriormente.

El Zaragoza medirá sus fuerzas ante un resurgido Sporting que quiere demostrar que los dos golpes de autoridad ante el Racing y el Valladolid no son solo una reacción producida por el cambio de entrenador. El técnico Rubén Sellés debutará en la categoría al frente del conjunto maño. Llega con la clara intención de llevarse los tres puntos de El Molinón, con las ilusiones intactas de que entre manos tiene a una plantilla que sobre el papel sus objetivos se encuentran mucho más arriba en la clasificación. No obstante, tendrá que demostrarlo sobre el campo.

El único inconveniente para Borja JIménez y sus hombres es que apenas conocen la forma de pensar del preparador que estará en el banquillo contrario. Aun así, Jiménez tiene claro cuál es el plan a seguir para conseguir la tercera victoria consecutiva en la Liga.

Si la parcela ofensiva no tendrá ni una sola novedad, no parece que la línea de atrás la vaya a modificar en cuanto a nombres se refiere. La gran novedad de la lista de convocados es el regreso de Kevin Vázquez después de que este cumpliera un partido de sanción por la tarjeta roja directa que vio en el duelo ante el Racing de Santander. El rojiblanco, sin embargo, comenzará el duelo desde el banquillo.

Pareja fija

Con Guille Rosas en el costado diestro y Diego Sánchez en el opuesto, quedaría formada la línea de cuatro efectivos para intentar dejar la portería a cero. Un hecho que al Sporting le cuesta lograr, pero que no preocupa a Borja Jiménez porque, dijo el pasado viernes ante los medios, «mientras hagamos un gol más que el rival siempre estaremos contentos»

Las diez primeras jornadas sitúan al guardameta Rubén Yáñez en lo más alto de paradas ejecutadas por los porteros de la categoría. Un dato que tiene doble lectura. Por un lado, el Sporting tiene a un gran meta en su plantilla, pero, por otro lado, recibe demasiados disparos a portería. Si fueran capaces de corregirlo, los de arriba harían el resto.